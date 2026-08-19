¿En qué gastará el INE 36 mil mdp? Destinan millonario presupuesto para 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) puso sobre la mesa una cifra que inevitablemente abre el debate sobre el costo de organizar elecciones en México, para 2027 solicitará al Congreso alrededor de 36 mil millones de pesos.

El proyecto de presupuesto contempla recursos para cumplir con las responsabilidades del organismo electoral, entre ellas la elección federal de junio de 2027 y los trabajos relacionados con la preparación de la elección judicial de 2028.

Del monto planteado, aproximadamente 17 mil millones de pesos estarán destinados a estas tareas electorales, de acuerdo con la información presentada por el instituto.

La discusión no se limitó a cuánto dinero necesita el INE. Durante la aprobación del proyecto apareció también un reclamo dirigido directamente a la Cámara de Diputados, donde Morena mantiene la mayoría.

Arturo Castillo cuestiona recortes al INE

El consejero Arturo Castillo reprochó los recortes presupuestales que el INE ha enfrentado en distintos ejercicios y advirtió sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, han tenido esas reducciones.

El señalamiento fue directo: sostuvo que “la democracia les importa menos”, al referirse a las decisiones tomadas desde la Cámara de Diputados en materia presupuestal.

Castillo argumentó que disminuir los recursos del organismo no es un asunto meramente administrativo, pues afirmó que los recortes sí han tenido efectos sobre la calidad democrática.

Con el proyecto para 2027 aprobado por el INE, la discusión pasará ahora al Congreso, que será el encargado de revisar y determinar el presupuesto que finalmente tendrá el organismo.

El @INEMexico aprobó su proyecto de presupuesto para 2027 y solicitará al Congreso 36 mil millones de pesos.



De esa bolsa, 17 mil millones se destinarán a la elección federal de junio y a preparar la elección judicial de 2028.



El consejero Arturo Castillo reprochó a… pic.twitter.com/KIBOiWJyrM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026

Morena recibiría alrededor de 3 mil 500 millones de pesos

En paralelo, el financiamiento público de los partidos políticos también forma parte de la discusión,De acuerdo con el presupuesto aprobado por el INE, Morena concentraría alrededor de 3 mil 500 millones de pesos de financiamiento federal durante 2027.

Ese monto fue utilizado como argumento por la organización Somos México, que planteó cuestionamientos sobre la forma en que se manejan los recursos partidistas y pidió revisar las finanzas de las distintas fuerzas políticas.

La organización puso especial atención en las actividades políticas de Andy López Beltrán, al considerar necesario conocer el origen de los recursos empleados en sus recorridos y actividades.

Somos México anuncia queja contra Andy López Beltrán

Marco Baños, representante de Somos México, adelantó que la organización presentará una queja contra Andy López Beltrán por lo que considera una posible campaña anticipada.

El planteamiento de Baños va más allá de considerar estas actividades como una simple precampaña. Desde su perspectiva, los recorridos y acciones que ha realizado podrían ser considerados ya como actos de campaña, por lo que pidió que sean revisados por las autoridades electorales.

Entre las actividades señaladas están los recorridos casa por casa y la entrega de un periódico editado por Morena.

La organización también propone que una comisión externa, integrada por especialistas, revise las finanzas de los partidos políticos para determinar el origen de los recursos utilizados en este tipo de actividades.