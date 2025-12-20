¿Qué es un anticiclón, cuándo entra a México y cuáles serán los estados afectados?

El panorama meteorológico para el territorio mexicano durante el próximo fin de semana se verá determinado por la interacción de diversos sistemas que alterarán las condiciones habituales de la temporada. De acuerdo con los reportes emitidos por las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, el país se prepara para recibir la influencia directa de un anticiclón que comenzará a manifestarse a partir del sábado 20 de diciembre, coincidiendo con el tránsito del frente frío número 22 que actualmente recorre la geografía nacional.

¿Qué es un anticiclón?

Un anticiclón se define como una anomalía en la atmósfera caracterizada por una zona de alta presión donde las corrientes de aire rotan siguiendo el sentido horario en el norte del planeta y de forma opuesta en el sur, lo que habitualmente deriva en cielos sin nubosidad. De acuerdo con especialistas en meteorología, este fenómeno se produce debido a que el aire posee una mayor densidad y presión, lo que provoca su descenso hacia la superficie.

Cuando un anticiclón o sistema de #AltaPresión se mantiene por 5 días o más puede dar origen a una Onda de #Calor.

En el gráfico te explicamos cómo se forma👇 pic.twitter.com/58O992QLFc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 26, 2021

Este proceso de bajada de aire genera un efecto de calentamiento mediante compresión. Al comprimirse, el aire se vuelve más seco y eleva su temperatura, lo que impide que se desarrollen nubes de tormenta. Como consecuencia directa, la radiación solar impacta con mayor intensidad, incrementando el calor en la región afectada.

Dentro de estos sistemas de alta presión, es posible identificar dos categorías principales: los de carácter dinámico o cálidos y los de tipo térmico o fríos. Los primeros, conocidos como anticiclones dinámicos, son los responsables de periodos prolongados de clima seco y caluroso. Su presencia es más común durante la primavera, dando lugar a olas de calor que pueden extenderse en el tiempo y, en diversos casos, intensificar los problemas de falta de agua y sequía en determinadas zonas geográficas.

¿Cuándo llega a México el anticiclón?

La llegada de este anticiclón representa la introducción de una zona de alta presión atmosférica. Técnicamente, este proceso implica el descenso de masas de aire desde las capas superiores hacia la superficie terrestre, un fenómeno que los especialistas denominan subsidencia.

La consecuencia inmediata de este movimiento es la estabilización del tiempo, pues al limitar la generación de nubosidad, se anula prácticamente la posibilidad de que ocurran precipitaciones en las zonas de influencia, despejando los cielos pero modificando los rangos térmicos diarios.

😀 Antes de salir de casa, consulta el #PronósticoDelTiempo para las siguientes horas en la #CDMX. pic.twitter.com/no6NzFl4mp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 20, 2025

El impacto inicial de este sistema de alta presión se sentirá el sábado en el noroeste de la República, entrando específicamente por el estado de Baja California. Conforme avance el calendario, para la jornada dominical del 21 de diciembre, la influencia del fenómeno se extenderá hacia el norte y el occidente del país.

Las proyecciones gráficas señalan que Sonora, Chihuahua y la zona septentrional de Sinaloa experimentarán un cambio en sus termómetros: se espera un incremento en el calor vespertino, aunque la ausencia de nubes provocada por el anticiclón acentuará la pérdida de radiación nocturna, manteniendo amaneceres y noches con temperaturas que irán de frías a muy frías.

Estados afectados por el anticiclón en México

Hacia el lunes 22 de diciembre, el sistema mantendrá su desplazamiento, estableciéndose sobre las regiones de Chihuahua, Coahuila y la parte norte de Durango. Sin embargo, este no será el único factor a considerar durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que, mientras el sistema frontal número 22 se desplaza hacia el Golfo de México adquiriendo propiedades de masa cálida y dejando de representar una amenaza, un nuevo sistema frontal, el número 23, hará su aparición por el noreste del territorio nacional durante el domingo.

Ante este complejo escenario de contrastes térmicos y cielos despejados, las instancias de Protección Civil subrayan la importancia de seguir las directrices de seguridad para mitigar los efectos de las bajas temperaturas matutinas.

