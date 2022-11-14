PRI dice no a Reforma Electoral; “No le gustó a AMLO la marcha”

La dirigencia nacional del PRI ratificó su voto en contra de cualquier reforma electoral que dañe la autonomía del INE o del Tribunal Electoral y garantizo que tampoco presentaran ninguna contrareforma.

Los priistas aseguran el voto en la Cámara de Diputados será a favor de las voces que exigen protegerla democracia de actos de autoritarismos.

En conferencia de prensa, Alejandro Moreno, presidente del PRI sentenció “Estamos convencidos de que la participación ciudadana es el mejor antídoto para combatir cualquier embate autoritario, y lo que vivimos en la jornada de ayer fue un 100 por ciento de expresión de los ciudadanos… Por eso, los escuchamos fuerte y claro, y nuestra postura contra la reforma electoral, es clara y contundente: ¡No vamos a apoyar ninguna reforma, jamás, que atente contra el Instituto Nacional Electoral, y contra el Tribunal Electoral! Así lo hemos venido diciendo, y así va a estar el Partido Revolucionario Institucional”.

El líder de los priistas advirtió que si Morena busca una reforma electoral a través de las leyes secundarias para lograrlo demostrará su autoritarismo y le darán la batalla legal.

“Ellos Tienen los votos, ahí demostraran el grado de autoritarismo de lo que quieren hacer, de tomar decisiones unilaterales, yo creo que las grandes reformas electorales que ha tenido este país se han construido en el consenso, se han construido en el acuerdo, incluyendo si son leyes secundarias”, acotó.

Yo creo que no le gusto la marcha a AMLO: Alejandro Moreno

Alejandro Moreno, también se refirió al calificativo de “streptease político” que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la marcha en defensa del INE.

“El presidente como saben, dice muchas cosas. Yo creo que no le gusto la marcha, habíamos miles en todo el país, atentos a lo que iba a suceder en la marcha, hubo cientos de miles en esta gran marcha que se dio en la ciudad e México y en el país y esa es una muestra de la fortaleza de los ciudadanos”, sostuvo el líder nacional del PRI.