Increpan a “Alito” Moreno en marcha del INE; “avergüenzas a tu partido”

Diversos manifestantes encararon a Alejandro "Alito" Moreno, líder nacional del PRI, en un restaurante, después de la marcha del INE.

En redes sociales, asistentes a la movilización compartieron videos del momento en que increpan a "Alito" Moreno por su liderazgo al frente del partido tricolor.

Desde temprano que llegó a desayunar se le fue encima la gente, se tuvo que salir del restaurante con todo y sus guaruras pic.twitter.com/1bbK5xjz2p — GALE (@ImGale21) November 13, 2022

"Señoras reclamando a "Alito" Moreno lo que hizo con la Guardia Nacional, coincidió siguiente a nuestra mesa, ahí está defendiéndose, se va armar un lío", dijo uno de los comensales que grabó el momento.

Entre gritos, los asistentes a la marcha del INE le dicen a "Alito" Moreno que es una vergüenza para tu partido y lo acusan de traicionarlo durante la votación de la reforma sobre el control de la Guardia Nacional.

"Avergüenzas a tu partido, hay gente valiosa en el partido" y "Cuando tiene que salvar su pellejo vota en favor de Morena", se escucha en una de las grabaciones que circulan en redes sociales.

"Alito" Moreno permanece sentado mientras niega los señalamientos que hay en su contra: "está equivocada, no, no hay nada", dice el líder del PRI.

Priistas critican a "Alito" Moreno por ser increpado

Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, se pronunció acerca de los videos en los que asistentes de la marcha del INE en el que encaran a "Alito" Moreno.

Incluso, aseguró que el líder nacional del PRI va a "traicionar a México, junto con Moreira y sus incondicionales legisladores, por la contrarreforma de AMLO para destruir al INE y con ese voto salvar la cárcel", aseguró en redes sociales.

En las imágenes aparece “Alito” Moreno, acompañado del diputado priista, Rubén Moreira y Rolando Zapata, quienes dicen a las mujeres que increpan al líder priista “vamos a defender al INE”.