Mediante un video en redes sociales, las autoridades mexicanas compartieron que el equipo mexicano de gimnasia rítmica que se encontraba en Israel saldrá a México como parte de los vuelos de repatriación. Afirmaron que podrán participar en los Juegos Panamericanos que están próximos a iniciar.

▶️ El equipo mexicano de gimnasia rítmica que se encontraba en Israel realizando un campamento de entrenamiento saldrá a México en el vuelo de repatriación de @SEDENAmx, con apoyo de @SRE_mx.



¡El equipo podrá participar en los Juegos Panamericanos para representar orgullosamente… pic.twitter.com/EYzsUNE9BG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 10, 2023

Alrededor de dos de la tarde de este martes 10 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en coordinación con la Sedena informaron que los y las primeras connacionales salieron de Israel para volver a tierras mexicanas.

Mediante la cuenta de 'X', antes conocida como Twitter, aseguraron que la SRE coordinó su traslado y antes de volar fueron despedidos por Mauricio Escanero, el embajador mexicano en la embajada de Israel.

📸 Las y los primeros connacionales que salen de Israel en el primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana de @SEDENAmx, cuya #ProtecciónConsular es coordinada por la @SRE_mx, son despedidos por el embajador Mauricio Escanero de @EmbaMexIsr. Pronto, nuestras y nuestros paisanos… pic.twitter.com/hs5s95zpoR — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 10, 2023

Vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana llega a Israel para ayudar a mexicanos varados

Se informó que el primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana enviado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) aterrizó este martes 10 de octubre 2023 en Israel, esto con el objetivo de ayudar a las y los mexicanos atrapados en este país.

La secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declaró que el segundo avión ya se encuentra en camino a Israel para continuar con el plan de repatriación.

“Posterior a la preparación para el retorno, las y los mexicanos que se encuentran en territorio israelí o en Palestina podrán regresar a casa en este primer avión”, declararon autoridades de la SRE a través de sus redes sociales el día de hoy.

¡Llegamos! Nuestros compañeros del #EjércitoMexicano, #FuerzaAéreaMx y la @SRE_mx aterrizaron en el Aeropuerto Internacional “Ben Gurion” de #TelAviv para ayudar a repatriar a nuestros compatriotas mexicanos que se encuentran en #Israel



¡México los espera!#AyudaHumanitaria… pic.twitter.com/Sr5n0soh9L — @SEDENAmx (@SEDENAmx) October 10, 2023

¿Cuántos mexicanos están atrapados en Israel?

Durante una de sus conferencias de prensa, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México, confirmó que hay alrededor de 300 mexicanos atrapados en Israel, además detalló que tres de ellos se encuentran desaparecidos.

“Sale un avión para traer a los que quieran venir a México, están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel, hay apuntados alrededor de 300 mexicanos”, declaró el presidente ayer por la mañana.

Hasta el momento no se ha confirmado la presencia de más mexicanos en Israel; sin emabrgo, es importante recordar que en este país hay alrededor de 5 mil mexicanos.

Por otro lado, Alicia Bárcena, titula de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que alrededor de 500 mexicanos se habían registrado en el formulario de emergencia que abrieron para poder regresar a México.

Con todo compromiso y responsabilidad, seguimos en comunicación con personas mexicanas en #Israel. Al momento se han registrado 500 en el formulario de emergencia que abrimos. Seguimos dándoles toda la asistencia desde @SRE_mx @EmbaMexIsr @ofimexpal @vcalva #DiplomaciaCercaDeTi — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) October 8, 2023

Gobierno de México expresa su preocupación por conflicto en Israel

Por medio de un comunicado de prensa, el Gobierno de México expresó su máxima preocupación por el conflicto actual entre Israel y Hamás, condenando todo acto en contra de civiles.

Se aseguró que México ha estado siguiendo los recienten acontecimientos entre Israel y Hamás, asegurando su desacuerdo con los ataques ocurridos en contra de las y los israelís el pasado 7 de octubre por parte de dicho grupo extremista.