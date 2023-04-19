¿Cómo será el primer debate de Edomex para elecciones 2023?

El primer debate de las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez a la gubernatura por el Estado de México (Edomex) para las elecciones 2023, se llevará a cabo el próximo jueves 20 de abril de 2023, ante esto, es importante saber el formato de cómo se llevarán a cabo, al mando del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Cabe recordar que Alejandra del Moral es abanderada de la alianza Va Por el Estado de México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza.

Por otro lado, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) va con Delfina Gómez en las elecciones 2023, junto a sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT). Ambas mujeres se verán las caras por primera vez desde que comenzó la contienda.

No te pierdas el primer debate rumbo a las #Elecciones2023 en el #Edomex @delfinagomeza y @AlejandraDMV discutirán algunos temas en busca de ser la primera gobernadora de la entidad.#ENVIVO en EXCLUSIVA por https://t.co/suZwZc6nvV



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¿Dónde ver el primer debate de Edomex para elecciones 2023?

El IEEM prevé que sean dos debates para las candidatas en las elecciones 2023 en Edomex:



Jueves 20 de abril a las 20:00 horas.

Jueves 18 de mayo a las 20:00 horas.

El primer debate se transmitirá a través de la señal del IEEM, pero también se podrá seguir el minuto a minuto los detalles de las propuestas de las candidatas a través del sitio de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Los temas para el primer debate en Edomex corresponden a los más votados por los ciudadanos en el portal del IEEM:



Servicios públicos.

Cultura y recreación.

Combate a la corrupción.

Violencia de género.

¿Cuál será el formato del primer debate en Edomex para elecciones 2023?

De acuerdo con el IEEM, se introducirán en la tómbola los cuatro temas para debatir y de este sorteo saldrán los temas para ser abordados durante el primer debate.

Para el orden de la intervención de las candidatas se realizará un sorteo y el nombre de quien salga primera será la que comience en la primera ronda del debate. En primera instancia, Alejandra del Moral y Delfina Gómez tendrán dos minutos para una breve introducción.

Cabe destacar que previo al primer debate, se tiene considerado un recorrido por las instalaciones con los equipos y las candidatas, la primera de ellas se presentará a las 17:00 horas y tendrá una hora para hacerlo; mientras que la segunda llegará a las 18:30 horas, de igual manera con una hora.

Para el jueves 20 de abril de 2023, día del primer debate para las elecciones 2023 en Edomex, se presentó el siguiente itinerario:



18:30 horas, llegada de candidatas.

18:35 horas, entrada a camerinos para maquillaje.

19:10 horas, pruebas de microfonía e iluminación con las candidatas en la Sala de Sesiones del Consejo General del IEEM .

. 19:30 horas, se dará acceso a las personas invitadas al recinto.

19:50 horas, se limitará el acceso.

20:00 horas, comenzará el primer debate.

Al término de la cuarta intervención, cada candidata contará con dos minutos para comentarios finales; finalmente, la moderadora tendrá un minuto para cierre y despedida.