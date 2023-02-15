Elecciones 2023: ¿Cuántas veces ha ganado el PRI en el Edomex?

Actualmente, en el Estado de México, (Edomex), gobierna el Partido Revolución Institucional (PRI), asimismo, se postula como uno de los más fuertes para las elecciones 2023 del próximo 4 de junio, entidad donde se elegirá la gubernatura. Pero, ¿cuántas veces ha ganado el tricolor en el Edomex?

El PRI, donde gobierna en Edomex Alfredo del Mazo, es uno de los partidos que ya perfila a su precandidata para las elecciones 2023 en Edomex, se trata de Alejandra Del Moral, quien se desempeñó como secretaria de Desarrollo Económico del estado durante el actual gobierno.

Conoce las fechas relevantes para las #Elecciones2023MX en el #Edomex, cuando se renovará la gubernatura de la entidad.



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¿Cuántas veces ha ganado el PRI en Edomex?

No solo el tricolor fue el partido dominante en México durante más de 70 años, hasta que el Partido Acción Nacional (PAN) logró derrotarlo en la elección presidencial del 2000. Si no que es un partido clave en las elecciones 2023 del próximo 4 de junio.

El PRI ha gobernado Edomex desde 1942 de manera ininterrumpida, Alfredo del Mazo, de 47 años, es el último de dos dinastías del tricolor, pues cabe recordar que la entidad ha sido gobernado en tres ocasiones por un Del Mazo. Sin embargo, se dice que ha llevado 94 años frente al Edomex, porque antes de ese año, era todavía el PNR.

La formación de la élite política del Edomex por parte del PRI comenzó desde los años 40, con la invitación por el entonces presidente Ávila Camacho a Isidro Fabela para tomar la gubernatura del Estado de México, dando pie al nombrado Grupo Atlacomulco.

|Alejandro Moreno, presidente del PRI

Alejandra del Moral, candidata del PRI para elecciones 2023

La elegida para competir en las elecciones 2023 por parte del PRI es Paulina Alejandra del Moral Vela, de 39 años, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social hasta que fue seleccionada para representar al tricolor.

En 2009, con la edad de 25 años, se convirtió en la presidenta municipal más joven de Cuautitlán Izcalli y dirigente del PRI en la entidad. En 2018 fue candidata al Senado de la República, pero perdió frente a la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez.

Este próximo 4 de junio, ambas se enfrentarán de nuevo en una elección clave para el PRI, pues Edomex es una de las entidades más importantes también con miras a las elecciones presidenciales de 2024.