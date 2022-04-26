Investigadores protagonizan primer matrimonio gay en la Antártida

Un par de auxiliares en un buque de investigación polar se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo que se casa en una base antártica británica. El instituto científico para el que trabajan informó que ellos protagonizaron el primer matrimonio gay en la Antártida.

Stephen Carpenter y Eric Bourne se casaron en la estación de investigación Rothera, del British Antarctic Survey (BAS), ubicada en Territorio Antártico Británico. La base británica instalada en el continente polar fue el escenario de la primera unión entre dos personas del mismo sexo.

La ceremonia del matrimonio gay en la Antártida fue oficiada por el capitán del barco polar "RRS Sir David Attenborough". Se trata del segundo matrimonio entre personal del British Antarctic Survey, desde que en 2016, un cambio en la ley permitió celebrar matrimonios en los sectores antárticos cuya soberanía es reclamada por el Reino Unido.

💍 Eric Bourne and Stephen Carpenter have officially become the first same-sex couple to get married in the British Antarctic Territory.



❄️ It's safe to say they didn't get cold feet!



🏳️‍🌈 Here's a sneak peek into their history-making wedding ceremony. 🧵 pic.twitter.com/H2dDaEFyU4 — Openly 🏳️‍🌈 (@Openly) April 25, 2022

Primer matrimonio gay en la Antártica

Cabe señalar que en julio de 2017, la primera pareja del mismo sexo que se casó en ese territorio fue integrada por los guías de campo Tom Sylvester y Julie Baum.

Eric Bourne se hizo su propio "vestido de novia" y de hecho utilizó parte de una vieja tienda de campaña de color naranja mientras que Stephen Carpenter fue responsable de hacer los anillos de boda que elaboró en el taller de metal de la estación de investigación.

Carpenter portó una falda escocesa además de sus botas de nieve mientras que la tripulación del buque, con uniforme completo, le dio la bienvenida oficial a los recién casados bajo un arco formado que fue formado por sus piolets.

La pareja Gay hizo grabar las coordenadas del lugar (67 34' S 68 08' O) en sus anillos mientras que su pastel de bodas fue decorado con figurillas de pingüinos.

💕 Eric and Stephen have been together for 20 years.



💍 Before departing for Antarctica, they had their wedding rings engraved with the coordinates of where their ceremony took place. pic.twitter.com/xBBpPD4D2v — Openly 🏳️‍🌈 (@Openly) April 25, 2022

Eric Bourne:

Investigadores protagonizan primer matrimonio gay en la Antártida

La Antártida, con su telón de fondo de montañas cubiertas de nieve y de icebergs fue "el lugar perfecto" para casarse, aseguró la pareja que tiene planeada una fiesta para familiares y amigos que se celebrará en España para finales de este año (2022).