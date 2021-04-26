Primer ministro de Tailandia es multado por no usar cubrebocas

El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, deberá pagar una multa de 190 dólares por no usar cubrebocas durante una reunión de trabajo, debido a que en el país asiático es obligatorio el uso de mascarilla para evitar contagios de Covid-19.

De acuerdo con Aswin Kwanmuang, gobernador de Bangkok, el primer ministro vulneró la norma que este lunes entró en vigor sobre el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, con la finalidad de frenar una nueva ola de contagios que tiene en alerta al país.

Según la nueva norma, las personas que sean sorprendidas sin portar el cubrebocas deberán pagar una multa de 20 mil baths (alrededor de 630 dólares).

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La reunión en la que estuvo presente Prayut se celebró este lunes, en la Casa del Gobierno, donde apareció sin cubrebocas y provocó las críticas de los tailandeses, quienes manifestaron su inconformidad en redes sociales.

Luego de la polémica, la policía tailandesa acudió a la oficina del primer ministro para entregarle la multa de seis mil baths (equivalentes a 190 dólares).

El primer ministro de #Tailandia, Prayut Chan-ocha, tendrá que pagar una multa de 190 dólares por no usar mascarilla durante una reunión de trabajo celebrada este lunes. El país lleva dos semanas registrando números récord de contagios y de muertes por coronavirus. pic.twitter.com/PpioJfX8PF — Octavio Guzmán (@OctaGuz) April 26, 2021

Tailandia intenta frenar contagios con más restricciones

En Bangkok, nuevas restricciones para detener los contagios de Covid-19 entraron en vigor este lunes, permanecerán activas durante dos semanas e incluyen el cierre de parques, bibliotecas, museos y salas de masajes.

Además, quedaron prohibidas las reuniones con más de 20 personas y se mantiene el cierre de las escuelas, la prohibición de vender alcohol en bares y restaurantes, así como horarios restringidos para visitar los centros comerciales.

En Tailandia, desde el inicio de la pandemia de Covid-19 se han registrado más de 57 mil 500 contagios y 148 fallecidos a causa del virus. Hasta ahora se han vacunado alrededor de 970 mil personas, lo que representa solo el 1.4% de la población del país asiático.

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