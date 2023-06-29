Este jueves 29 de junio de 2023, el primer vuelo de la empresa Virgin Galactic partió del Spaceport América, el primer puerto espacial con fines comerciales en Nuevo México, en Estados Unidos.

Cabe recordar que en 2014, la compañía intentó realizar su primer viaje, pero resultó en un accidente donde el piloto murió y otro resultó lesionado. Los planes en esta nueva aventura señalan la realización de 400 vuelos anuales.

Virgin Galactic, la empresa del magnate Richard Branson, realizará este día su primer viaje al espacio con fines comerciales; habrá seis personas en la nave.|Facebook Virgin Galactic.

¿Cuánto cuesta un boleto para los vuelos comerciales al espacio de Virgin Galactic?

La empresa Virgin Galactic, propiedad del magnate Richard Branson, ofrece estos vuelos a un costo de 450 mil dólares, es decir, 7 millones 698 mil 420 pesos mexicanos por persona.

¿Cuánto duran los viajes espaciales que vende Virgin Galactic?

La nave espacial VSS Unity efectuó un viaje hasta 15 mil metros de altitud. Este tipo de incursiones están previstas que duren unos 95 minutos, en los cuales los pasajeros podrán flotar y apreciarán el entorno del espacio.

Al alcanzar la altura máxima, la VSS Unity se libera de la nave principal y caerá cuando el cohete de esta nave se encienda, con lo cual subirá alrededor de unos 89 kilómetros más a velocidad supersónica.

La compañía prevé que si hay buenos resultados, la nave volvería a partir al espacio exterior en inicios de agosto próximo, para realizar vuelos cada mes.

¿Quiénes son los astronautas que volarán en el viaje turístico al espacio?

La nave de Virgin Galactic es piloteada por un oficial retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Michael Musucci, así como el expiloto de la Fuerza Aérea Italiana, Nicola Pecile. También estuvo presente el instructor de astronautas de la empresa Virgin, Colin Bennet.

La lista de pasajeros la completan tres especialistas italianos; coronel Walter Villadei, comandante de la misión; el teniente coronel y médico Angelo Landolfi y el ingeniero e integrante del Consejo Nacional de Investigación de Italia, Pantaleone Carlucci.

La misión consistirá en la realización de pruebas con sensores, los cuales analizan la frecuencia cardíaca, las funciones del cerebro, así como otras estadísticas del cuerpo humano durante la microgravedad en los vuelos al espacio exterior.

Sigue en vivo el minuto a minuto del lanzamiento del Virgin Galactic

La transmisión del vuelo de Virgin Galactic inició este jueves a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la página oficial de la compañía: https://www.virgingalactic.com/.

9:45 HORAS

El VSS Unity termina su viaje y aterriza en el Spaceport de Nuevo México, Estados Unidos.

El VSS Unity aterriza después de terminar su viaje al espacio. |Virgin Galactic.

9:44 HORAS

El VSS Unity ya se encuentra de camino de vuelta a la Tierra.

Allora, andiamo a casa! VSS Unity is now on the way home to Spaceport America, New Mexico. #Galactic01 pic.twitter.com/szlrYK1YA8 — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 29, 2023

9:32 HORAS

Ya en el espacio, en el interior de la cabina los pasajeros despliegan una bandera de Italia. Cabe recordar que tres de los pasajeros son de dicho país: el coronel Walter Villadei, comandante de la misión; el teniente coronel y médico Angelo Landolfi y el ingeniero Pantaleone Carlucci.

Pasajeros del VSS Unity despliegan una bandera italiana. |Virgin Galactic.

9:30 HORAS

El VSS Unity alza la nariz y aumenta la velocidad. Los pasajeros sufren la fuerza de 3G y superan dos veces la velocidad del sonido.

El VSS Unity llega al espacio. |Virgin Galactic.

9:26 HORAS

Aparecen las primeras imágenes de los pasajeros del VSS Unity rumbo al espacio exterior.

Pasajeros del VSS Unity de Virgin Galactic.|Virgin Galactic.

9:08 HORAS

Virgin Galactic señala que el VSS Unity está subiendo para alcanzar la altitud necesaria. La tripulación del Galactic 01 realizará 13 experimentos científicos en las diferentes fases del vuelo.

VSS Unity is currently climbing to release altitude. Our #Galactic01 crew from the @ItalianAirForce & @CNRsocial_ are preparing to conduct 13 scientific research experiments throughout the stages of flight. Our livestream will begin shortly. WATCH: https://t.co/5UalYTpQxj — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 29, 2023

8:49 HORAS

El sitio especializado FlightRadar señala que la nave Virgin Galactic ha despegado desde el Spaceport de Nuevo México.