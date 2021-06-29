Virgin Galactic podrá realizar vuelos turísticos al espacio en 2022

La compañía estadounidense Virgin Galactic recibió la aprobación para poder realizar viajes turísticos al espacio a partir del 2022. Para esto, deberá completar varias pruebas de desarrollo previamente.

La Autoridad Federal de Aviación (FAA) en Estados Unidos actualizó la licencia de Virgin Galactic con la que podrá realizar viajes turísticos al espacio, luego de realizar un vuelo de prueba el 22 de mayo pasado, el cual “se desempeñó bien en relación con todos los objetivos de vuelo”.

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“El ajuste a la licencia de operador de Virgin Galactic, que la Compañía tiene desde 2016, marca la primera vez que la FAA otorga una licencia a una línea espacial para volar a los clientes”, especificó la empresa.

A través de un comunicado, Michael Colglazier, director ejecutivo de Virgin Galactic, dijo:

Estamos increíblemente satisfechos con los resultados de nuestro vuelo de prueba más reciente, que logró nuestros objetivos de prueba de vuelo declarados. El vuelo se realizó sin problemas y los resultados demuestran la seguridad y la elegancia de nuestro sistema de vuelo.

Con esta autorización, la compañía destacó que se convierte en la primera línea espacial en obtener un permiso para realizar viajes turísticos al espacio.

Full Commercial Launch license ✅ Our recent #Unity21 spaceflight performed well against all flight objectives and marks the first time the FAA has licensed a spaceline to fly customers. Next up in our test program – a fully crewed spaceflight this Summer https://t.co/y0P69gofbK pic.twitter.com/fAUWxp8YNy — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 25, 2021

Virgin Galactic superó con éxito su tercer viaje al espacio

El vuelo de prueba que Virgin Galactic realizó en mayo pasado fue el tercero tripulado que realiza al espacio. Alcanzó una velocidad de Mach 3 y una altitud de 55.5 millas.

Con el análisis de este vuelo, la compañía anunció que continuará preparándose para tres vuelos más que realizará al espacio en lo que resta de este 2021. En uno de ellos se prevé que viaje el fundador de la compañía, el multimillonario Richard Branson.

Virgin Galactic Holdings, Inc. es una empresa que se dedica a viajes espaciales y aeroespaciales, pionera en vuelos espaciales tripulados para particulares e investigadores, así como fabricante de vehículos aéreos y espaciales avanzados.

Actualmente desarrolla un sistema para ofrecer a los clientes viajes turísticos al espacio con “una experiencia única y transformadora”.

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