Primera Ministra ofrece suavizar reforma de pensiones en Francia

La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, propuso el domingo suavizar la reforma de las pensiones para permitir que algunas personas que empezaron a trabajar pronto también se jubilen antes. Esto sucede con el fin de ganar el apoyo de los conservadores a la reforma en el Parlamento de Francia.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron quiere retrasar la edad de jubilación dos años, hasta los 64, y ampliar el periodo de cotización de los trabajadores, como parte de una reforma que considera necesaria para mantener el sistema de pensiones fuera de números rojos en los próximos años.

Aunque los que empezaron a trabajar antes de los 20 años podrán seguir abandonando la vida laboral de forma anticipada en virtud de la reforma, la Primera Minsitra se mostró abierta a las sugerencias de los conservadores que beneficien a más trabajadores de Francia.

"Vamos a avanzar ampliando la medida para las carreras largas a quienes empezaron a trabajar a los 20 y 21 años. Podrán jubilarse a los 63 años", declaró Borne en una entrevista al dominical Le Journal du Dimanche.

Según la Primera Ministra de Francia, la medida afectaría a 30,000 personas y costaría hasta 1,000 millones de euros (1,100 millones de dólares) al año, por lo que habría que encontrar una fuente de financiación.

Dès demain, la construction de notre projet se poursuivra à l’Assemblée nationale avec la majorité et ceux qui partagent la volonté de préserver notre système de retraite.



Carrières longues, index senior… mon entretien dans le @leJDD ↓https://t.co/3w4AkOjyN4 — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) February 5, 2023

Búsqueda de apoyo en el Parlamento francés

Dado que el partido de Macron y Borne perdió la mayoría absoluta el año pasado, el gobierno necesita los votos de Los Republicanos para aprobar la impopular reforma de pensiones en el Parlamento.

Un portavoz de Los Republicanos en la Cámara Baja, el diputado Pierre-Henri Dumont, declaró a la radio Franceinfo que la concesión no es suficiente para obtener el apoyo de los miembros del partido.

Dumont dijo que una enmienda alternativa propuesta por su partido beneficiaría a "cientos de miles" de personas al año.

El gobierno de Francia se ha enfrentado a dos días de huelgas en todo el país desde que presentó la reforma de pensiones el 10 de enero, y los sindicatos planean otra el martes.