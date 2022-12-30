Abre primera tienda de marihuana recreativa legal de Nueva York

La primera tienda autorizada de marihuana en Nueva York abrió sus puertas al público, a más de un año después de que el estado legalizara la droga y en medio de una serie de retrasos por la creación del mercado legal para beneficiar a las personas que anteriormente eran detenidas por delitos relacionados con la marihuana.

Esta primera tienda fue inaugurada en el East Village de Nueva York por Housing Works, una organización sin fines de lucro que lucha en contra de la mendicidad y el sida. Esta organización ha sido uno de los 36 primeros grupos o individuos a los que el mes pasado, el Estado le concedió un permiso de venta al por menor de marihuana.

Chris Alexander, director general de la Oficina de Gestión del Cannabis del Estado de Nueva York, señala que: "Estamos dando prioridad a la reparación del daño, un daño causado incluso por las propias políticas del Estado".

En una multitudinaria rueda de prensa celebrada en primera tienda de marihuana recreativa legal de Nueva York, Alexander agregó que: "No es casualidad que desproporcionadamente las personas que están en la cárcel por posesión y venta de drogas sean personas negras y latinas".

We’re excited to be the first licensed cannabis retailer in New York. 🌿



Our dispensary will advance our work supporting people experiencing homelessness, people with HIV/AIDS, and people who have been harmed by the criminal legal system. https://t.co/evqvf41u4A — Housing Works (@housingworks) December 21, 2022

Primera tienda de marihuana recreativa legal de Nueva York abre sus puertas

Cabe señalar que al legalizar la marihuana (marzo de 2021), los legisladores neoyorquinos exigieron que solo pudiera ser vendida por minoristas con permiso a adultos mayores de 21 años, y que las primeras licencias se otorgaran a empresarios con arrestos o condenas anteriores relacionados con la marihuana, lo que les da una ventaja sobre los minoristas corporativos en este lucrativo mercado.

Por eso es que los minoristas sólo podrán vender la marihuana que hayan cultivado y procesado los productores neoyorquinos autorizados.

Peggy Pliscott, una peluquera de 50 años del East Village, celebró la llegada de la primera tienda de marihuana recreativa legal de Nueva York: "La gente puede ganarse la vida. La gente puede comprar lo que necesita legalmente. Parece que todos ganamos".

Inicialmente, Nueva York prometió que encontraría locales listos para abrir y préstamos empresariales para los primeros poseedores de licencias, y que los grupos sin fines de lucro que trabajan con personas previamente encarceladas, como Housing Works, podrían optar a algunas licencias.

Sin embargo, el proceso ha llevado más tiempo del previsto. Entretanto, ha florecido un mercado gris con vendedores sin permiso que venden ilegalmente cannabis en tiendas y furgonetas por toda la ciudad de Nueva York.

Cabe señalar que las ventas de marihuana en Nueva York estarán gravadas con un 13.5 por ciento, ingresos que se destinarán a escuelas, viviendas públicas, servicios para adictos y servicios de salud mental.