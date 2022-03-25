Conoce a las primeras mujeres que conducen un F1 en Arabia Saudita

Durante este fin se semana se corre el Gran Premio de Arabia Saudita y es precisamente la escudería francesa Alpine, es la que hace historia junto a Aseel Al Hamad y la piloto afiliada a la academia de Alpine, Abbi Pulling al convertirlas en las primeras mujeres en conducir monoplaza de F1.

La dupla femenina marca un antes y un después en el mundo de automovilismo al convertirse en las primeras mujeres en conducir un monoplaza de Fórmula Uno (F1) en Arabia Saudita.

Aseel y Abbi demostraron que las mujeres están creando oportunidades en el automovilismo, además de que abrieron el camino a un futuro prometedor para las próximas generaciones. Ambas se turnaron los mandos del E20 y condujeron a través de algunos de los destinos más importantes de Arabia Saudita, donde este fin de semana se corre el GP en el circuito urbano de Jeddah.

Learn more about Abbi Pulling and Aseel Al Hamad's groundbreaking demonstration run around the Saudi Arabian capital Riyadh#SaudiArabianGP https://t.co/MQ4P40UXok — Formula 1 (@F1) March 24, 2022

Buscan promover la educación y formación de mujeres en el automovilismo

Aseel Al Hamad, quien representa a Arabia Saudita en la Comisión de Mujeres en el Automovilismo de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), es la responsable del desarrollo de estrategias y políticas para promover la educación y la formación de mujeres en el en el en el país.

Glad to have met Mrs. @ASEEL_ALHAMAD, Saudi representative to the International Automobile Federation @fia, entrepreneuse and race driver, on the @F1 Circuit in Jeddah during the first Saudi Grand Prix.#FranceKSA 🇸🇦🇫🇷🏎 pic.twitter.com/pY3famx1rK — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) December 6, 2021

Por su parte, la piloto Abbi Pulling, se unió a Aseel como parte del programa Alpine Affiliate, cuyo objetivo es orientar a los jóvenes talentos hasta su llegada a la F1.

Ha sido muy bonito conducir con el Alpine una vez más, y aún más especial hacerlo en mi país y en mi ciudad natal, Riyadh. Espero que esto inspire a más generaciones a enamorarse de la Fórmula 1 y que más mujeres consideren el automovilismo como una futura carrera profesional

Aseel Al-Hamad agregó que estaba muy feliz de conocer a Abbi a quien la describió como "una chica encantadora con mucha ambición y una increíble pasión por las carreras".

Las primeras mujeres en conducir un automóvil de F1 en Arabia Saudita, demuestran que las mujeres pueden convertirse en pilotos de carreras profesionales.

Finally able to share the news that I will be joining the @AlpineF1Team Academy on their Affilate programme🤩



Thank you to @alicepowell and Mia for believing in me and making this happen. I would also like to thank everyone else for the support over the years💙#F1 #AlpineF1 pic.twitter.com/KuaWgVtqJQ — Abbi Pulling (@AbbiPulling) March 9, 2022

No importa tu género, solo necesitas mostrar tu talento

Laurent Rossi, CEO de la escudería Alpine, confirmó que el hecho de tener a dos mujeres conduciendo un monoplaza de F1 en Arabia Saudita "demuestra que cualquier persona puede seguir sus sueños en el automovilismo", y resaltó que es muy importante para la industria apoye a los jóvenes talentos femeninos para que logren sus metas.

Double Points! What a fantastic way to start the season.

This is only the beginning for the A-team and its #A522.

Congrats to @OconEsteban, @alo_oficial, and the teams at Enstone, Viry and trackside.

We get down to business again in Saudi 👊

Allez Alpine!

#BahrainGP pic.twitter.com/qr2Cip2Eaj — Laurent Rossi (@Laurent_Rossi) March 20, 2022

Fahd Hamidaddin, director ejecutivo de la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita dijo que "como padre de dos hijas, es un placer unirme a Alpine en esta iniciativa histórica e inspirar a mujeres de todos los ámbitos de la vida a seguir sus sueños donde sea que las lleven. Y, lo que es más importante, apoyarlos para hacer realidad sus sueños".