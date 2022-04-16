Príncipe Harry y Meghan Markle asisten a los Juegos Invictus 2022

El Príncipe Harry junto con su esposa Meghan Markle asistieron este sábado a la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus 2022 para veteranos lesionados en La Haya, los cuales serán celebrados del 16 al 22 de abril.

Se espera que durante la apertura de los Juegos Invictus 2022, en donde asisten miembros de la familia real, los duques de Sussex den un discurso.

La nueva edición de los Juegos Invictus planeaba realizarse durante el 2020; sin embargo tuvo que ser retrasado por la pandemia de Covid-19, hasta este año 2022.

.|PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS

Recepción especial antes de la inauguración de Juegos Invictus 2022

El Príncipe Harry y Meghan Markle asistieron a una recepción especial en homenaje a los competidores de los Juegos Invictus 2022 en La Haya, en donde participaron en un concurso de conducción para jóvenes en el que fueron conducidos por un circuito en Land Rovers en miniatura.

Príncipe Harry y Megan Markle conocieron a jugador ucraniano

Los duques de Sussex conocieron al equipo ucraniano Invictus y al jugador Oleg Karpenko, quien realizó una publicación en su cuenta de Twitter sobre su experiencia con el Príncipe Harry y a su esposa Meghan Markle.

“Solo mira quién está aquí con nosotros. El mismísimo Príncipe Harry. El equipo de Invictus Games Ucrania pronto comenzará a ganar sus medallas en estas competiciones. Orgulloso.”

Ви тільки подивіться хто тут у нас) Сам Принц @PHarry_Meghan з календарем @BackAndAlive. Команда Invictus Games Україна зовсім скоро почне виборювати свої медалі на цих змаганнях. Пишаємося 🇺🇦 pic.twitter.com/xsP7sXowFj — Oleg Karpenko (@karpenko_olegg) April 15, 2022

Juegos Invictus fueron creados por el Príncipe Harry

Los Juegos Invictus o Invctus Games, son un evento multideportivo por el Príncipe Harry, quien sirvió como soldado en Afganistán, en donde el personal de veteranos enfermos o heridos pueden participar en los deportes.

Para la creación de los Juegos Invictus, el Príncipe Harry se inspiró en el famoso programa estadounidense “Warrior Games”, donde fue testigo de la capacidad del deporte para ayudar tanto física como psicológicamente a las personas que lo practican.

Con información de Reuters.

