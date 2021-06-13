La reina Isabel II de Inglaterra fue protagonista de un divertido momento en la Cumbre del G7; durante su participación en el almuerzo del Proyecto Edén, un evento que se realizó en el marco de la reunión de líderes del mundo, fue elegida para cortar un pastel y dar inicio al almuerzo del Proyecto Edén.

Pero, lo que no esperaron los asistentes es que la monarca no quería un cuchillo para partirlo sino que le pidió a uno de los guardias reales su espada ceremonial, lo que causó risas entre los asistentes.

Al tener la espada en sus manos, la reina Isabel II se dirigió al pastel y comenzó a intentar cortarlo, incluso luego que una mujer, al parecer una de las organizadoras del Proyecto, le dijera que en la mesa había un cuchillo, a lo que ella respondió: “Sé que lo hay, esto es algo más inusual”, lo que detonó las carcajadas de los invitados.

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Los asistentes aplaudieron la chispa de la monarca quien mostró que no ha perdido su sentido del humor, tras la muerte hace dos meses de su esposo, el príncipe Felipe.

En su primera cumbre en persona en casi dos años, los dirigentes de las grandes potencias del G7 se reunieron el viernes en presencia de la reina Isabel II, antes de abordar las discusiones sobre la recuperación mundial tras la pandemia y los desafíos que plantean Rusia y China.

At an event on the sidelines of the G7 summit in Cornwall, Queen Elizabeth cut a cake using a ceremonial sword pic.twitter.com/CaBZ9o7Jis — Reuters (@Reuters) June 13, 2021

La reina Isabel II celebra su cumpleaños

La reina Isabel II de Reino Unido asistió el sábado a una reducida ceremonia militar en el Castillo de Windsor para conmemorar su cumpleaños oficial, el primero desde la muerte de su esposo Felipe hace dos meses.

La monarca de 95 años estuvo acompañada por su primo, el príncipe Eduardo, duque de Kent, para una versión con distanciamiento social de "Trooping the Color", una ceremonia que se ha celebrado durante más de 260 años.

Felipe, el marido de Isabel durante más de 70 años, murió en abril.

El evento se realizó un día después de que la reina organizara una recepción con los líderes del Grupo de los Siete (G7) países más ricos del mundo en Cornwall, en el sudoeste de Inglaterra, donde se lleva a cabo una cumbre de tres días.

Este domingo, la reina Isabel II también se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill para tomar el té en Windsor antes de que el mandatario deje el país para mantener otras reuniones en Europa.

Normalmente, "Trooping the Colour" involucra un desfile de soldados con uniformes rojos y sombreros altos por el centro de Londres, pero los últimos dos años se ha recortado debido a la pandemia de COVID-19.

Este año, algunos soldados participaron en la ceremonia en los terrenos del Castillo de Windsor, el hogar de la reina en el oeste de Londres, donde ha pasado la mayor parte del tiempo desde el comienzo de la pandemia.

El cumpleaños de la reina es el 21 de abril, pero se celebra oficialmente en junio.

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