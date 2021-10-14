Príncipe William crítica turismo espacial y pide salvar la Tierra

El príncipe William, nieto de la Reina Isabel II, criticó el turismo espacial tras el segundo viaje fugaz de Blue Origin, compañía de Jeff Bezos; por lo que el príncipe llamó a centrarse en salvar la Tierra.

El miembro de la realeza pidió a las grandes mentes detrás de los viajes al espacio centrarse en los problemas que actualmente enfrenta nuestro planeta, previo a la conferencia de líderes delG20 que se centrará en el clima COP26.

“Algunas de las mentes y cerebros más brillantes del mundo deberían intentar antes que nada arreglar este planeta, no tratar de encontrar el próximo lugar donde vivir”, señaló.

El príncipe William resaltó que no está interesado en viajar al espacio argumentando el alto costo ambiental de estos viajes, “creo que es realmente crucial centrarse en este lugar, en vez de rendirse y salir al espacio para intentar pensar en soluciones para el futuro”, añadió.

Cabe mencionar que los problemas ecológicos han sido prioridad de la familia real británica por años. El príncipe William señaló que su padre, el príncipe Carlos, pidió durante décadas que se tomen medidas para detener el cambio climático y el daño ambiental, desde antes de que el problema se generalizara.

“Pero no debería ser que ahora llegue una tercera generación que tenga que hacer aún más. Para mí, sería un desastre absoluto si George (su hijo mayor) se sienta aquí ... dentro de unos 30 años, todavía diciendo lo mismo, porque para entonces llegaríamos demasiado tarde”, advirtió.

El príncipe William critica el turismo espacial por viaje de Shatner

Los comentarios del príncipe surgieron un día después de que el actor William Shatner viajó al espacio a bordo de una nave de Jeff Bezos durante 11 minutos, convirtiéndose en la persona de mayor edad en salir de la Tierra.

El actor William Shatner, conocido por su papel como el capitán Kirk en la famosa serie “Star Trek”, cumplió su sueño de llegar al espacio en el segundo vuelo tripulado de Blue Origin, en la misma cápsula cohete que utilizó Jeff Bezos para su propio lanzamiento en julio pasado.

