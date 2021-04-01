Procesan a policía británico por vínculos neonazis

Benjamin Hannam, policía británico de 22 años de edad, fue procesado por pertenecer al grupo de extrema derecha National Action (Acción Nacional, NA), además de que mintió en el formulario para ingresar a trabajar en la Policía Metropolitana de Londres y Scotland Yard, y el más reciente proceso de evaluación.

En 2017, Hannam solicitó ingresar a la Scotland Yard, y el año pasado fue detenido.

El jurado responsable del caso tardó 32 horas en deliberar el veredicto, hasta que finalmente se le imputó la culpabilidad al ex agente.

El joven de 22 años de edad, con residencia en Enfield, al norte de Londres, había trabajado para la Policía Metropolitana antes de que se encontraran sus datos en la base del foro de extrema derecha 'Iron March'.

Investigaciones previas señalaban que Hannam ya había tenido vínculos con esta comunidad cuando se incorporó a la unidad londinense del grupo NA, catalogado como neonazi, en marzo de 2016.

Además, autoridades señalaron que el vínculo con este grupo terminó antes de incorporarse a la policía, pero la relación fue detectado por agentes especializados.

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MENTIR, PRINCIPAL DELITO

Richard Smith, jefe de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, señaló que este caso es único.

"Obviamente, Ben Hannam mintió en su formulario de solicitud de ingreso a la policía. Nunca hubiera podido ingresar si hubiéramos conocido su interés en la extrema derecha y su previa participación en National Action", señaló el dirigente.

"Una vez que confirmamos su participación en la organización, tomamos medidas inmediatas para detenerlo y llevarlo ante los tribunales", explicó.

Según el proceso judicial, la ideología de National Action está basada en la "pureza aria" y la promoción del odio contra los grupos no blancos, sobre todo los judíos, además de que hay veneración por Adolf Hitler catalogado como una "figura divina", además de apoyar el genocidio abiertamente.

En diciembre de 2016, el gobierno británico ilegalizó al movimiento National Action por glorificar la muerte de la diputada laborista Jo Cox, asesinada poco antes del referéndum que dio paso al Brexit ese mismo año.

La parlamentaria fue asesinada a puñaladas por Thomas Mair, perteneciente al grupo neonazi National Alliance, y de acuerdo con la versión oficial, gritó 'Britain first' antes de perpetrar el mortal ataque.

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