Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este martes 20 de enero?

Si planeas circular este viernes 20 de enero por la autopista México-Querétaro (Carretera 57), consulta nuestro reporte actualizado en tiempo real. Esta vía, fundamental para la conexión entre el Bajío y el Valle de México, presenta retos constantes de movilidad debido a obras de mantenimiento, alta afluencia de transporte de carga y accidentes viales.

En este minuto a minuto, te informamos sobre bloqueos, reducción de carriles, manifestaciones y el estado de las casetas de cobro (Tepotzotlán y Palmillas) según los reportes oficiales de CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras.