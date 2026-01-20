Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este martes 20 de enero?
Consulta el minuto a minuto del tráfico en la autopista México-Querétaro hoy martes 20 de enero. Reporte de accidentes, obras, bloqueos y clima en la Carretera 57.
Si planeas circular este viernes 20 de enero por la autopista México-Querétaro (Carretera 57), consulta nuestro reporte actualizado en tiempo real. Esta vía, fundamental para la conexión entre el Bajío y el Valle de México, presenta retos constantes de movilidad debido a obras de mantenimiento, alta afluencia de transporte de carga y accidentes viales.
En este minuto a minuto, te informamos sobre bloqueos, reducción de carriles, manifestaciones y el estado de las casetas de cobro (Tepotzotlán y Palmillas) según los reportes oficiales de CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras.
Reducción de carriles en la México-Querétaro
Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento del km 194 al 206, dirección Querétaro. En la zona se registra carga vehicular.
🚧OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO🚧#AutMéxicoQuerétaro, del km 194 al 206, dirección Querétaro. Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) January 20, 2026
Choque y tráfico en la carretera federal a Cuernavaca
Toma previsiones: Informan sobre un choque en la carretera federal a Cuernavaca antes de llegar a San Pedro. Tráfico en al bajar.
Choque en carretera federal a Cuernavaca antes de llegar a san Pedro, tomen precaución ya que hay tráfico al bajar @TlalpanVecinos @AjuscoTlalpan pic.twitter.com/EmgRxSOtXc— Ale News (@AlexiaNoticias) January 20, 2026
