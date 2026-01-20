Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este martes 20 de enero?

Logo Inklusion Sitio accesible
EN VIVO Tráfico y bloqueos en la autopista México-Querétaro hoy martes 20 de enero: ¿Qué pasa en la carretera?
Carlos Alberto Pérez , Iveth Ortiz

Si planeas circular este viernes 20 de enero por la autopista México-Querétaro (Carretera 57), consulta nuestro reporte actualizado en tiempo real. Esta vía, fundamental para la conexión entre el Bajío y el Valle de México, presenta retos constantes de movilidad debido a obras de mantenimiento, alta afluencia de transporte de carga y accidentes viales.

En este minuto a minuto, te informamos sobre bloqueos, reducción de carriles, manifestaciones y el estado de las casetas de cobro (Tepotzotlán y Palmillas) según los reportes oficiales de CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras.

Reducción de carriles en la México-Querétaro

Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento del km 194 al 206, dirección Querétaro. En la zona se registra carga vehicular.

Choque y tráfico en la carretera federal a Cuernavaca

Toma previsiones: Informan sobre un choque en la carretera federal a Cuernavaca antes de llegar a San Pedro. Tráfico en al bajar.

Último informe oficial: Reducción de carriles en el km 194 a Querétaro

La última actualización por parte de CAPUFE en la México-Querétaro es una reducción de carriles por labores de mantenimiento del km 194 al 206 por labores de mantenimiento.

