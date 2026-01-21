“Levantón” en Sinaloa: Secuestran a la tiktoker “La Nicholette” en Isla Musala, Culiacán

La tarde de este martes, medios locales de Culiacán, Sinaloa reportaron el "levantón" de la tiktoker apodada como "La Nicholette"; esta fue privada de su libertad en el exclusivo sector de la Isla Musala.

El reporte al 911 se dio cerca de las 3:55 p.m., alertando sobre un secuestro que ha conmocionado al mundo de las redes sociales.

Culiacán, Sinaloa 📍



Video del secuestro de Nicole Pardo “Nicholette” en Isla Musala en Culiacán 📍



Tres jóvenes masculinos y armados con armas largas manejando un Toyota Corolla blanco responsables de levantar a “Nicholette” famosa influencer de Culiacán. pic.twitter.com/HZU2HoG6Xn — Ivan (@aic_07) January 21, 2026

Cybertruck de "La Nicholette" grabó el "levantón"

Lo que hace este caso particularmente impactante es que la camioneta de la influencer, una Tesla Cybertruck color morado/lila, captó todo gracias a sus cámaras integradas. En las imágenes se observa cómo un vehículo blanco se aproxima, del cual desciende un hombre armado.

Tras un breve forcejeo con dos sujetos, la joven fue sometida y obligada a subir al automóvil con reporte de robo, mientras su lujosa camioneta quedaba abandonada y encendida en la plaza comercial.

¿Quién es la tiktoker secuestrada en Culiacán?

Con apenas 25 años, "La Nicholette" se convirtió en un ícono de la cultura digital en Culiacán. Originaria de la sindicatura de El Salado, Nicole no solo es famosa por sus videos, sino también por su faceta como empresaria, ya que es dueña de una exclusiva boutique de ropa situada precisamente en la Isla Musala.

Su estilo de vida, lujos y carisma la llevaron a acumular más de 100 mil seguidores en TikTok y más de 160 mil en Instagram.

🚨⚠️¡QUEDÓ EN MEDIO DE LA CALLE!, La famosa Tik toker “La Nicholette”, fue privada de la libertad mientras que su Cybertruck morada, que la hizo conocida en redes sociales, quedó abandonada en medio del sector La Isla, en Culiacán. pic.twitter.com/zsPqGKNpfs — TM Noticias (@TmNoticiass) January 21, 2026

"La Nicholette" y su Cybertruck lila

Nicole se hizo viral principalmente por su camioneta Cybertruck, la cual personalizó con un llamativo color lila, convirtiéndola en su sello personal. En sus redes, solía compartir colaboraciones con otros influencers de la región, mostrando su día a día o sus viajes a distintas partes del mundo.

Operativo de búsqueda por "La Nicholette" en Sinaloa

Tras el reporte, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía aseguraron el área y la camioneta morada para extraer las grabaciones que podrían identificar a los agresores.

Hasta el momento, el paradero de Nicole es desconocido y las autoridades han desplegado un operativo en las salidas de la ciudad. La comunidad digital se ha volcado en mensajes de apoyo, esperando que la joven regrese con vida a su hogar.

