Profesor instala cuna en su oficina por solidaridad con su alumna

Troy Littleton, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), tuvo un gesto de solidaridad con su alumna al colocar una cuna en su oficina para que la joven madre pudiera llevar a su bebé y terminara su tesis.

La hija de Karen Cunninghan nació en medio de la pandemia, en julio de 2020, y por dificultades económicas no podía dejarla al cuidado de otras personas, así que no encontró otra solución que acudir al MIT con su bebé.

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“Tener que tomar esa decisión hace que muchas mujeres abandonen la ciencia”, declaró Karen a un medio local. Ella deseaba terminar su tesis para graduarse de un posgrado en biología, sin descuidar a su pequeña, por lo que la ayuda del profesor resultó fundamental.

Finally got to play with my graduate student Karen's little daughter Katie. What a delight! pic.twitter.com/8dOYuIWipL — Troy Littleton (@JTroyLittleton) April 29, 2021

Littleton explicó que cuando algún alumno del posgrado se convierte en padre o madre, los demás organizan un baby shower y colaboran con un regalo, pero debido a la pandemia, Karen no pudo tener esa celebración.

“Todos estuvimos de acuerdo en que una cuna portátil sería el regalo perfecto”, dijo el profesor a un medio local.

¡Reto superado¡ La estudiante logra graduarse gracias al apoyo de su profesor

Gracias al apoyo que Karen recibió de su profesor, la joven pudo terminar su tesis de investigación este año y con ello, logró graduarse de posgrado.

El docente publicó en sus redes sociales una imagen de la cuna, la que consideró como su “equipo favorito” porque le permitió a su alumna trabajar en la tesis para cumplir una meta académica sin que nada la detuviera.

“Mi compra favorita de equipo nuevo para el laboratorio: una cuna de viaje para llevar a mi oficina para que mi estudiante graduada pueda llevar a su pequeña de nueve meses al trabajo cuando sea necesario”, escribió el profesor.

Su publicación alcanzó más de 118 mil “Me gusta” y se compartió más de ocho mil ocasiones, ya que los internautas reconocieron su buena acción hacia la alumna, aunque Littleton afirmó que el verdadero héroe de esta historia es Karen.

“Desearía que la gente pudiera ver al verdadero héroe aquí. Es la mamá estudiante de posgrado, no yo. Es increíble todo lo que tiene que hacer con su hija y todavía así continuar con la investigación de su proyecto de tesis”, afirmó.

Well that little tweet blew up?!? However, I wish people were able to spot the real hero here. It's the graduate student mom, not me. She's amazing to do all she has to with her daughter and still keep up her thesis project research. Happy Mother’s Day to all – they deserve it! — Troy Littleton (@JTroyLittleton) May 9, 2021

Ahora, Karen y su profesor están trabajando al lado de otros estudiantes de posgrado en una propuesta al MIT, en la que solicitan un mejor acceso al cuidado infantil para los alumnos de la institución que tienen hijos pequeños.

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