Henry Cavill va por su sobrino; nadie le creía que su tío era Superman

Thomas, el sobrino del actor Henry Cavill, fue tildado de mentiroso por su maestra y compañeros de clase cuando dijo que su tío era Superman, por lo que el actor decidió ir en persona para demostrar que el niño decía la verdad.

En una entrevista televisiva de 2018, Henry Cavill contó la tierna anécdota del momento en que llevó a la escuela a su sobrino Thomas para rescatarlo de las burlas de sus compañeros y de un castigo.

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Superman declaró que su sobrino, de siete años, estaba vestido con un traje de Superman, cuando la maestra le preguntó por qué se vestía así, él respondió que porque su tío era el superhéroe.

La maestra del sobrino de Henry Cavill le dijo: “Thomas, di la verdad”, pero el niño insistió, incluso la maestra le explicó que Superman era solo un personaje de ficción, pero Thomas continuaba diciendo que su tío era el superhéroe icónico de DC.

Henry Cavill, Superman, salva a sobrino de castigo

Debido a la terquedad con que aseguraba que su tío era el superhéroe, la profesora del sobrino de Henry Cavill lo envió a la dirección por su comportamiento, en donde llamaron a su mamá para decirle que estaba en problemas por mentir.

La escuela le explicó a la cuñada de Henry Cavill que el niño tenía que dejar de vivir en la fantasía y de asegurar que su tío era Superman, pero la mujer contestó que “desafortunadamente” era cierto lo que decía el sobrino del actor.

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Con las manos en la cintura, el pequeño Thomas le dijo a su maestra: “Te lo dije”.

Fue entonces cuando la cuñada Henry Cavill le pidió que pasara por su sobrino, de modo que el actor llegó y sorprendió tanto a sus compañeros como a la maestra, quienes no le creían a Thomas que su tío realmente era Superman.

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