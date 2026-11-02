Una noche en Uruapan, un año sin Carlos Manzo

¿Quién mandó matar a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, aquel 1 de noviembre de 2025? El alcalde recorría el Festival de Velas cuando fue atacado por un menor de edad, aunque su vida se apagó, el Movimiento del Sombrero y miles de conciencias despertaron para exigir justicia y paz.

Este programa conducido por Javier Alatorre, Una noche en Uruapan, hace un recorrido por lo que ha pasado no solo en el municipio, donde era querido, sino en todo el país y lo que representa para la política contemporánea.

Javier Alatorre entrevista a Grecia Quiroz, viuda de Manzo y ahora presidenta municipal de Uruapan, que revela lo que ocurrió aquel trágico 1 de noviembre y lo que significó para ella este ataque contra lo que era una alternativa para terminar con la violencia e inseguridad en Michoacán.

Carlos Manzo incomodó a muchos y plantó cara al crimen organizado, en reiteradas entrevistas estaba conciente lo que representaba su administración, sino su posible candidatura para las elecciones de 2027.

¿Quién era Carlos Manzo? ¿Quién lo traicionó y por qué? Esta y más preguntas se abordan en este programa.

Además, Javier Alatorre acompaña a Grecia Quiroz en la marcha por la paz y la armonía en Uruapan y para conmemorar esta dolorosa fecha que la impulsó a ella a seguir con los ideales de su esposo, el líder del Movimiento del Sombrero que despertó conciencias en su municipio y el país.