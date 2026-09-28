Fiscalía a la carta: investiga a las madres buscadoras; exonera a los poderosos

La Fiscalía General de la República atraviesa una crisis de credibilidad, eficacia y autonomía, pero plantea que su función real no es construir esa seriedad, sino cubrir a otros: cumple bien su papel protegiendo a los intocables de Morena.

Se enumeran casos que ilustran ese patrón: el ex secretario de Marina no ha sido investigado y “no lo encuentran"; a Rocha se le atribuye una investigación que nunca se hizo pública, exonerado sin más trámite; y Adán Augusto, señalado como senador poderoso, tampoco enfrenta consecuencias.

La caracterización de la fiscal se define tanto por lo que decide investigar como por lo que deliberadamente evita: “no se encontró nada” porque simplemente no buscan donde deberían.

El discurso oficial —tanto de la fiscalía— se reduce a “presenten su denuncia”, pero la práctica cotidiana contradice ese mensaje: madres buscadoras acuden a las puertas de la institución y son ignoradas, maltratadas o agredidas, evidenciando desdén y omisión constante de la autoridad.

El 50% de la población carcelaria permanece sin sentencia, dato que traslada el problema de los “superpersonajes” con poder a un fenómeno sistémico que golpea directamente a la ciudadanía común.