¡CDMX se prepara para el frío! Emiten alerta por bajas temperaturas; el termómetro rozará los cero grados

La CDMX tendrá una madrugada fría este jueves 29 de octubre, con temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius previstas en zonas altas de seis alcaldías; Protección Civil activó la Alerta Amarilla ante el descenso térmico, mientras las lluvias se mantienen en el pronóstico del clima después de las precipitaciones registradas durante la jornada anterior.

La advertencia estará vigente durante las primeras horas del día, especialmente entre las 03:00 y las 08:00 horas , cuando el frío afectará principalmente las regiones montañosas del sur y poniente de la capital; por tal motivo, las autoridades recomendaron tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud ante la combinación de bajas temperaturas y condiciones húmedas.

¿En qué alcaldías de CDMX hará más frío este jueves?

La alerta amarilla por temperaturas bajas contempla las zonas altas de seis demarcaciones capitalinas: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En estas áreas se prevén registros de entre 4 y 6 grados Celsius, por lo que las condiciones más frías se concentrarán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana; el pronóstico también mantiene la posibilidad de lluvias, de modo que quienes salgan temprano deberán considerar tanto el descenso de temperatura como las condiciones del camino.

Frío y lluvias: así puedes prevenir riesgos

Ante el pronóstico para este jueves, se recomienda utilizar varias capas de ropa, cubrir nariz y boca al salir durante las horas más frías y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

También es importante evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informado mediante los avisos oficiales de Protección Civil; al mismo tiempo, si se utilizan calentadores dentro del hogar, debe mantenerse una ventilación adecuada y evitar el uso de braseros o dispositivos que puedan generar monóxido de carbono en espacios cerrados.

¿A qué hora se sentirá más el descenso térmico?

El periodo de mayor atención comprende de las 03:00 a las 08:00 horas del jueves 29 de octubre, cuando las zonas altas de las alcaldías bajo alerta amarilla podrían registrar las temperaturas más bajas.