Robot le rompe un dedo a niño durante partida de ajedrez en Rusia

La acción de un robot durante una jugada de ajedrez, llamó la atención pues le rompió el dedo a un niño de siete años, en Moscú, Rusia.

El video del momento en que el robot lesiona al niño ya circula en redes sociales y ocurrió el pasado 19 de julio en el Torneo Abierto de Ajedrez que se celebra en Moscú.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H — 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 21, 2022

El niño, identificado como Christopher, está entre los 30 jugadores de ajedrez más destacados de Moscú.

En las imágenes se observa que el niño se dispone a realizar un movimiento en la jugada de ajedrez, cuando de pronto el robot presiona el dedo del niño.

Los adultos que se encontraban cerca del menor acudieron para liberar la mano prensada. Cuando logran rescatar la mano del niño, el personal del torneo de ajedrez lo retira del lugar.

Por qué el robot le aplastó el dedo al niño en la jugada de ajedrez

Luego de que el robot le aplastara el dedo al niño, Sergey Smagin, vicepresidente de la Federación de Ajedrez de Rusia, explicó que el niño presuntamente violó el protocolo de seguridad e intentó hacer un movimiento mientras era el turno del robot para jugar.

"Este es un caso extremadamente raro, el primero en mi memoria”, declaró ante medios de comunicación rusos.

El niño continuó jugando ajedrez una vez que le atendieron el dedo, detalló Sergey Lazarev.

"El niño jugó al día siguiente, terminó el torneo enyesado y los voluntarios le ayudaron a grabar las jugadas", dijo.

Sergey Karjakin, maestro de ajedrez, detalló que el robot puede jugar varios partidos al mismo tiempo y el día en que le rompió el dedo al niño, tenía tres días de jugar, por lo que aseguró que el incidente se debió a una especie de error de programación. “Algún tipo de error de software o algo así”, concluyó.