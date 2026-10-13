Reportan avistamentos de cocodrilos en Manzanillo tras el paso del huracán “Simon”

Personal de Protección Civil de Manzanillo, en Colima, inició un operativo para capturar cocodrilos, ante las constantes apariciones de estos reptiles tras el paso del huracán “Simon” que aumentó los niveles de agua en su hábitat.

Operativo de Protección Civil para capturar cocodrilos en las playas

Por ejemplo, un ejemplar fue capturado el domingo en la playa Palmitas, mientras que el lunes 12 de octubre de 2026, las autoridades atraparon a dos cocodrilos más en Playa de Oro, los cuales tenían entre un metro y un metro y medio de largo.

El incremento del nivel de las lagunas en #Manzanillo, #Colima, provocó que varios #cocodrilos salieran a la superficie en la zona conocida como “Palmitas”.



Durante recorridos de vigilancia, guardavidas de Protección Civil detectaron a dos reptiles.



Con información de Marcia… pic.twitter.com/oGTx1xrpqX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

Protección Civil de la localidad pide a la población mantenerse alerta y evitar acercarse a estos reptiles. Hasta el momento no hay reporte de ataques o incidentes mayores con estos animales.

Por qué aumentan los avistamientos de cocodrilos tras las lluvias

Debido al aumento en las corrientes de ríos o esteros por las intensas lluvias, los cocodrilos se pueden desplazar con mayor facilidad. Incluso en temporadas de sequías pueden buscar nuevos espacios con humedad.

Ante un avistamiento de cocodrilos, lo más adecuado es mantenerse alejados, no brindarles alimento y reportarlo a las autoridades para reubicarlos.