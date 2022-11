Qatar 2022: Brasil, Suiza y Portugal festejan; Uruguay empata

En Qatar 2022 la selección de Brasil vence a los serbios 2 a 0; Portugal con gol de Cristiano Ronaldo incluído derrota a Ghana 3 - 2; Suiza por la mínima sobre Camerún, mientras que Uruguay y Corea del sur no se hicieron daño y empatan a cero.

En Brasil miles de fanáticos expresaron su felicidad cuando su selección tuvo un comienzo vibrante en la Copa del Mundo con una victoria por 2-0 sobre Serbia.

Los fanáticos del fútbol acudieron en masa a la playa de Copacabana en Río de Janeiro vestidos con el amarillo y el verde de su equipo para ver el debut de la selección de Brasil en la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Ana Brito / Aficionada brasileña:

Maravilloso. Brasil 2-0, muy bien! ¡Maravilloso! Gracias, Brasil; ¡Muy bueno! Ahora a la siguiente”.

Los brasileños celebraron bailando al ritmo de la samba en la orilla de la playa.





Brasil superó a Serbia cuando los goles de Richarlison en la segunda mitad, incluido un espectacular tiro desde arriba, impulsaron a los cinco veces campeones a la cima del Grupo G.

Sin embargo, una noche casi perfecta para Brasil se agrió cuando Neymar salió en el minuto 80 con lo que parecía una lesión en el tobillo después de una dura entrada de Nikola Milenkovic.

FIM DE JOGO!!!



Com duas bicadas do @richarlison97, a Seleção Brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0. 🐦🐦



Vamos, Brasil!!!! 🇧🇷💛 pic.twitter.com/Dao23C5nih — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2022

Cristiano Ronaldo impone récord en victoria de Portugal

Cientos de aficionados de Portugal celebraron fuera del Estadio 974 después de que su equipo ganara su primer partido de la Copa del Mundo contra Ghana.

El partido, una victoria de Portugal por 3-2, en la que los cinco goles cayeron en la segunda mitad, fue una montaña rusa emocional para muchos en el estadio.

Luis Pedro / Aficionado portugués:

Fue muy estresante, muy estresante, especialmente al final. Pero siempre tenemos a Ronaldo”.

Algunos fanáticos ghaneses dijeron que no estaban satisfechos con el juego. “Estoy decepcionado, pero creo que debemos darnos crédito a nosotros mismos. Quiero decir, hemos podido marcar dos goles y nos hemos divertido en el parque”, dijo Ouboll Kutango.





La estrella mundial Cristiano Ronaldo ahora ha marcado en los 10 torneos principales en los que ha aparecido para Portugal, una racha que comenzó cuando era un joven joven en la Eurocopa 2004.

Con gol solitario Suiza obtiene sus primeros tres puntos en Qatar 2022

Suiza superó a Camerún 1-0 gracias a un gol de Breel Embolo, nacido en Camerún pero naturalizado suizo, para una victoria inicial en el Grupo G de la Copa Mundial de Qatar 2022.

Embolo, nacido en Yaundé pero criado en Basilea, marcó a los tres minutos de la reanudación tras un recorte de Xherdan Shaqiri para ponerlos primeros de la sección.

El jugador de 25 años se negó a celebrar el gol mientras el pequeño grupo de aficionados suizos vitoreaba salvajemente en el estadio Al Janoub.

Uruguay y Corea del sur no se hacen daño y empatan a cero

Los fanáticos del fútbol uruguayo experimentaron sentimientos agridulces después de que la selección nacional empató 0-0 con Corea del Sur en su primer partido de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Los fanáticos se reunieron en las calles de Montevideo para ver el debut de su selección nacional, que capeó una enérgica tormenta temprana de un animado equipo de Corea del Sur que presionó sin descanso en los primeros 15 minutos.

Los uruguayos lamentaron no ganar el partido pero celebraron no encajar ningún gol. Un aficionado dijo que no había perdido la esperanza de que el equipo mejorara su desempeño y avanzara a la siguiente ronda.