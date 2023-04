¡Le llueven críticas! En Francia no gustó la portada de Marlene Schiappa en la revista Playboy.

La subsecretaria de Asuntos Sociales de Francia, Marlene Schiappa, enfrentaba críticas de su propio partido por posar con un vestido blanco para la portada de la revista Playboy.

Los medios franceses informaron que la primera ministra Elisabeth Borne había llamado a Schiappa para expresar su descontento.

La imagen de portada, en la que se retrata a Schiappa tomándose el pecho a través del vestido, dividió este sábado la opinión en las calles de la capital.

El furor se produce en un momento de malestar social en el país, ya que el gobierno enfrenta una gran reacción violenta por las reformas a las pensiones.

“La gente habla de eso para no hablar de otras cosas, hablamos de Marlene Schiappa en lugar de hablar de las pensiones (reforma). Tanto si estás de acuerdo como si no, es un poco vulgar. Y si miras las fotografías en sí, no son... es decir, cuando conoces la reputación de esta revista y lo que publica, no es... ya sabes.”, aseguró Guillaume de Salvandy, estudiante y residente parisino.

Margarita Todorova tiene otra opinión, para ellas las fotografías fueron un gran acierto: “Cuando miras la foto ves a Marlene Schiappa, es femenina, muy hermosa. Me sorprendió gratamente, no es provocativo, y al usar un tipo diferente de medios, apunta a lectores diferentes porque el objetivo es apuntar a lectores hombres y creo que es positivo transmitir información en diferentes plataformas y sorprender de esa manera”.

La revista se publicó este 8 de abril, la fotografía de portada acompañada por una entrevista de 12 páginas en la que Schiappa, quien introdujo una legislación que prohíbe los silbidos y el acoso callejero, habla sobre los derechos de las mujeres y LGBT.

Marlene Schiappa / Subsecretaria Asuntos Sociales:

“Defender el derecho de las mujeres a tener el control de sus cuerpos, eso está en todas partes y todo el tiempo. En Francia, las mujeres son libres. Con todo respeto a los detractores e hipócritas”.

Invité ce matin sur Europe1 le Ministre de l’intérieur @GDarmanin apporte son soutien à @MarleneSchiappa sur sa Une Une de #playboy. Il cite Cookie Dingler : « vous ne me ferez pas dire de mal de Marlène Schiappa (…) être une femme libérée, c’est pas si facile » pic.twitter.com/pz50OoQdls — Jeanne Baron (@jeannebarontv) April 2, 2023

El líder del partido de oposición de extrema izquierda, La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, que quedó tercero en las elecciones presidenciales de 2022, tuiteó “Francia se está descarrilando” en reacción a la portada de Playboy de Schiappa y al presidente Emmanuel Macron dando una entrevista a los niños en la revista Pif Gadget.

La revista Playboy con Marlene Schiappa en la portada, está disponible a partir de este sábado.