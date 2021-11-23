Europa vive la cuarta ola de Covid-19 con protestas y confinamiento

Europa es de nuevo el epicentro de la pandemia con una cuarta ola de Covid-19, pues posee más de la mitad de los contagios y la mitad de muertes registradas en el mundo, lo que obligó a los gobiernos de varios países europeos a tomar medidas rápidas y estrictas con la finalidad de detener el nuevo brote, lo que generó una serie de protestas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que Europa podría llegar al medio millón de muertos por el Covid-19 ante la baja tasa de vacunación, el próximo invierno y las nuevas variantes del virus, por lo que urgió a tomar medidas para contrarrestar la pandemia.

En algunas partes del mundo civilizado hay gente protestando contra imponer la tarjeta de vacunación y las restricciones. En RD uno escribe un tweet y las bocinas del gobierno pegan el grito.



Imágenes de:

Isla de Guadalupe, Francia

Rotterdam, Holanda

Viena, Austria pic.twitter.com/jLioSqrI3M — Melvyn Pérez (@melvynperez) November 21, 2021

En respuesta, algunas naciones decidieron volver al confinamiento o hacer obligatoria la vacuna contra Covid-19, lo que generó descontento entre la población de Europa, provocando protestas y manifestaciones que terminaron en enfrentamientos contra la policía.

Protestas por confinamiento en Europa

El sábado, cientos de personas salieron a las calles en Holanda para rechazar las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para frenar los contagios de Covid-19, especialmente por el confinamiento que volvió al cierre de centros nocturnos y bares.

En un pueblo popular de La Haya, Holanda, las personas se enfrentaron contra los policías lanzándoles piedras y diversos objetos, incluso, prendieron fuego a bicicletas; en consecuencia, intervino la policía antimotines con cañones de agua para apagar el fuego y dispersar a los manifestantes.

Intensas protestas en Rotterdam, Holanda, la noche de este viernes contra el pase sanitario contra la #Covid_19

En Europa han habido protestas por el mismo motivo pero éstas de #Rotterdam se han tornado muy fuertes en determinados momentos.#rotterdamprotest pic.twitter.com/gwISBMqMuR — 📷 Siempre en Objetivo 📸 (@AlejandroEFigue) November 19, 2021

En Francia, en la isla de Guadalupe, policías de élite y agentes antiterroristas enfrentaron a cientos de personas que saquearon comercios y provocaron incendios durante la noche del sábado, para demostrar su desacuerdo con el toque de queda nocturno impuesto por las autoridades.

Mientras tanto, en Zagreb, Croacia, alrededor de 15 mil personas protestaron el sábado contra la medida impuesta por el gobierno que establece que solo las personas con pasaporte Covid-19 pueden ingresar a los edificios gubernamentales públicos.

Cabe destacar que Croacia registró que solo el 46 por ciento de sus habitantes está vacunado, por lo que es uno de los territorios más golpeados por la cuarta ola de Covid-19.

En Austria, más de 40 mil personas salieron a manifestarse el sábado en la mayor protesta del país relacionada con el Covid-19, hasta ahora. Por lo que desplegaron agentes en todo el país para mantener el orden público.

La protesta se dio debido a que el gobierno austriaco anunció el regreso al confinamiento por 20 días, a unas semanas de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo; además de hacer obligatoria la vacunación contra Covid-19, así como multar a quienes incumplan con lo estipulado ante la cuarta ola de contagios.

Europa intenta frenar la cuarta ola de Covid-19

Alemania alista implementar medidas de sanidad, ante el alza en números de contagios y muertes por la cuarta ola de la pandemia. Una de las nuevas reglas indica que solo las personas vacunadas o con pruebas negativas de Covid-19 podrán usar el transporte público.

Por su parte, Noruega, uno de los países menos golpeados por la pandemia, planea regresar al uso de cubrebocas en interiores y solicitar pasaporte Covid-19 en lugares cerrados. Hay que recordar que Noruega levantó todas las restricciones en septiembre.

En Reino Unido también se preparan para enfrentar la cuarta ola de Covid-19 que ya azota a Europa, por lo que planean reforzar a las personas vacunadas con una tercera dosis, lo que ya comenzaron a aplicar con personas mayores de 50 años, para continuar con los de 40, y así sucesivamente.

La policía desbordada en Paris ante las protestas contra la dictadura sanitaria



Esta ola de indignación va a ser imparable y se propagará pronto por toda Europahttps://t.co/S8zbMnTAfGhttps://t.co/bLYcahlIL1 pic.twitter.com/KXxYiggqN7 — Covid 19 miedo a la libertad (@EGoldst13173585) November 20, 2021

Finalmente, Portugal también descarta el confinamiento, por lo que apuesta a otras medidas que anunciará en la semana, sin embargo, el gobierno portugués adelanta que planean inmunizar a su población con una tercera dosis de la vacuna anticovid, que incluso se aplicará a menores de 12 años de edad.