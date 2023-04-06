Manifestantes incendian el restaurante favorito de Emmanuel Macron durante las protestas en Francia

Continúan las intensas protestas en Francia por la Reforma de Pensiones de Emmanuel Macron, por lo que un grupo de manifestantes enfurecidos incendió uno de los restaurantes favoritos del presidente francés.

El incidente ocurrió en el bistró La Rotonde en París, durante un enfrentamiento entre los descontentos y la policía del país, quienes intentaron controlar el fuego, incluso los propios trabajadores del lugar trabajaron para apagar las llamas.

Anti-pension reform protesters attacked the La Rotonde bistro in Paris, known as a favorite of President Emmanuel Macron, as tensions escalated during a heavily policed street demonstration pic.twitter.com/FogOCVbAFL — Reuters (@Reuters) April 6, 2023

Los manifestantes franceses incendiaron el toldo del restaurante, sin embargo, enseguida lo apagaron con un extinguidor entre los policías. Momentos después llegaron los bomberos, quienes se encargaron de la situación.

El restaurante bistró que fue incendiado este jueves 6 de abril fue en el que Emmanuel Macron celebró su triunfo de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de 2017, por lo que representa cierto valor para él y los manifestantes.

¿Qué está pasando en Francia por qué hay manifestaciones?

Desde el 19 de enero, le país se encuentra sumida en el caos debido a una ola de protestas en Francia generalizadas contra la Reforma de Pensiones del presidente Emmanuel Macron, la cual propone elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años de edad.

La reforma provocó el descontento entre los ciudadanos quienes salieron a las calles para protestar, sin embargo, el mandatario francés utilizó un recurso para aprobar por decreto la aprobación de su proyecto de ley, la cual podría entrar en vigor a finales de año.

Le dernier carré de centurions qui défend un vestige du macronisme, la Rotonde.



2017-2023 , c’était le macronisme.



pic.twitter.com/9srAXwc7Rx — Alexis Poulin (@Poulin2012) April 6, 2023

De acuerdo con cifras ofrecidas por los sindicatos, algunas protestas en Francia han reunido hasta más de un millón de personas, dando muestra del descontento generalizado de los ciudadanos franceses, quienes han protagonizado violentos enfrentamientos con la policía.

El presidente Emmanuel Macron se enfrenta a una de las peores crisis de su gobierno debido a las violentas protestas callejeras que no se habían visto en años en el país.

En París y en muchas ciudades, se han reportado enfrentamientos, además de incendios en botes de basura y paradas de autobús, así como tiendas con vidrios rotos.

