Protestas por muerte de Tyre Nichols se salen de control en Nueva York

En Nueva York y varias partes de Estados Unidos estallaron las protestas por la muerte de Tyre Nichols, de 29 años de edad, a manos de cinco policías en Memphis, quienes lo golpearon hasta dejarlo sin vida. Por lo que la gente exige que se haga justicia.

Cientos de personas se reunieron a un lado de un puente en la carretera interestatal 55 que cruza el río Mississippi, para protestas por la muerte de Tyre Nichols. Los manifestantes llevaban carteles con el nombre del joven y gritaban consignas contra la violencia policial.

Las personas bloquearon un enlace entre Arkansas y Tennessee, lo que ocasionó severo tráfico en ambas direcciones, durante varias horas.

Protestas en Nueva York tras publicación vídeo de arresto de #TyreNichols pic.twitter.com/hQO3DbzDkR — Carlos Montero (@CMonteroOficial) January 28, 2023

"Dolor, dolor, ira, cada emoción que puedas sentir, excepto el amor, por las personas que le hicieron eso a ese hombre (Tyre Nichols)", dijo Marcus Randolph, un manifestante.

Pasadas las 21:00 horas, los manifestantes comenzaron a caminar lentamente por el puente y continuaron gritando consignas y marchando por la ciudad. La policía de Memphis no tuvo un gran conflicto con los manifestantes.

Además de Memphis, estallaron protestas por Tyre Nochols en todo Estados Unidos, incluso en Nueva York, Chicago, Atlanta y Washington DC.

Protestas en Nueva York se salen de control

En tanto, un puñado de manifestantes se concentró en el Times Square de Nueva York, desde antes de darse a conocer el video de la golpiza que los policías le dieron, pero después de ver las imágenes las protestas se intensificaron.

La protesta se salió de control y comenzaron los enfrentamientos entre manifestantes y policías, lo que dejó al menos tres detenidos en Nueva York por estos hechos.

Las imágenes de las cámaras corporales de la policía y otra montada en un poste de electricidad se publicaron en línea un día después de que los cinco policías fueran acusados de asesinato en segundo grado, asalto, secuestro, mala conducta oficial y opresión en la muerte de Tyre Nichols el 10 de enero.

