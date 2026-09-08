Crisis educativa al desnudo | Apenas 3 de cada 10 estudiantes pueden resolver problemas matemáticos básicos: PISA 2025

Los resultados oficiales del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA 2025), operado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una muestra de jóvenes de 15 años en más de noventa economías, documentan un retroceso en las capacidades analíticas del alumnado en México y esto enciende las alertas para el futuro de los jóvenes.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) señaló que el 41.8% de los estudiantes del país se ubica en los niveles más bajos de rendimiento en ciencias, matemáticas y lectura, en contraste con el promedio de las naciones integrantes de la OCDE, donde este sector representa el 19.7%.

Registros históricos en los resultados PISA 2025

Por su parte, la organización Educación con Rumbo indicó que las calificaciones obtenidas en este ciclo constituyen los registros más bajos en lectura y matemáticas desde el año 2006, cuestionando la efectividad de los lineamientos pedagógicos implementados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ante este panorama, los sectores especializados enfatizan la necesidad de instrumentar revisiones técnicas en las estrategias de enseñanza para atender las deficiencias metodológicas detectadas en las aulas.

Los mejores resultados en la prueba #PISA



Países como Singapur, Taiwán y Japón encabezaron la evaluación PISA 2025, igual que en el 2022. En esta ocasión, más de 90 países y economías participaron en la prueba.https://t.co/I7UJm1diqd pic.twitter.com/j7kV2Dmcvm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026

Rezago en competencias fundamentales

En el plano cuantitativo, los puntajes nacionales reflejan una contracción sostenida en comparación con el ciclo previo de 2022. En el rubro de matemáticas, el promedio descendió de 395 a 388 unidades, mientras que en comprensión lectora el indicador pasó de 415 a 408 puntos.

En contraparte, el área de ciencias presentó un incremento marginal al pasar de 410 a 414 unidades, variación que no modifica la tendencia general de rezago frente a los estándares internacionales evaluados.

Organizaciones como Mexicanos Primero advierten que la proporción de alumnos situados por debajo del nivel básico en matemáticas se incrementó de manera constante durante la última década.

Asimismo, en el área de lectura se observa que únicamente la mitad de los evaluados alcanza el umbral mínimo indispensable para extraer la idea principal de un texto o analizar su estructura discursiva, lo que limita la consolidación de habilidades analíticas complejas en la población escolar.

Piden capacitación continua a docentes y mecanismos de evaluación independientes

Frente a la evidencia empírica recabada por el organismo internacional, analistas del sector educativo y jurídico sostienen que los datos exigen una reorientación en la asignación de recursos y en la supervisión institucional.

Entre las demandas planteadas se encuentran el fortalecimiento de la infraestructura escolar, la capacitación docente continua y el establecimiento de mecanismos de evaluación independientes que permitan medir con precisión el aprovechamiento académico.

Con una matrícula que supera los cinco millones de estudiantes en el nivel medio superior, el sistema educativo enfrenta el desafío de adecuar sus contenidos programáticos a las exigencias técnicas del entorno global actual.

