¡Alerta en las aulas! México con bajo desempeño en la prueba PISA 2025: caídas drásticas en lectura y matemáticas

México bajó siete puntos en su desempeño en matemáticas y en comprensión lectora, de acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2025, aplicada cada tres años por la OCDE a estudiantes de 15 años.

En matemáticas pasó de 395 a 388 puntos y en lectura de 415 a 408 puntos en comparación con la prueba de 2022. En ciencias mostró un ligero incremento al pasar de 410 a 414 puntos.

Retroceso educativo de México en la prueba PISA 2025

Los resultados de la prueba PISA 2025, aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a estudiantes de 15 años en más de noventa países y economías, evidenciaron un nuevo retroceso en el desempeño académico de México.

De acuerdo con las cifras oficiales publicadas en esta edición, el país registró una caída de siete puntos tanto en matemáticas como en comprensión lectora en comparación con la evaluación previa realizada en 2022.

En el apartado de matemáticas, el promedio nacional pasó de 395 a 388 puntos, profundizando el rezago en habilidades numéricas y resolución de problemas.

Por su parte, en el área de lectura, el puntaje descendió de 415 a 408 unidades. En contraste con estas disminuciones, el rendimiento en ciencias mostró un ligero incremento marginal al pasar de 410 a 414 puntos, un cambio menor dentro del panorama general de bajo rendimiento que arrastra el sistema educativo mexicano.

¿Qué evalúa el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes?

La prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) es un instrumento de medición aplicado cada tres años por la OCDE. Su objetivo central no es evaluar la memorización de planes de estudio, sino medir la capacidad real de los jóvenes de 15 años para utilizar y aplicar sus conocimientos y habilidades analíticas en lectura, matemáticas y ciencias para afrontar retos y situaciones de la vida real.

Con la participación de más de 90 naciones en esta última edición, el indicador busca ofrecer un panorama comparativo sobre la eficacia de los sistemas educativos globales para preparar a las nuevas generaciones frente a las exigencias del entorno social y laboral contemporáneo.

