El Partido del Trabajo (PT) rechazó cerrar el proceso interno de Nuevo León con Clara Luz Flores como candidata única y afirmó que se llevará a cabo una nueva encuesta para definir la postulación conjunta rumbo a la gubernatura. De acuerdo con lo expuesto por el aspirante petista y diputado local morenista Jesús Elizondo, tras un posicionamiento respaldado por el senador Alberto Anaya, existe un acuerdo nacional que obliga a realizar una segunda medición en la entidad en la que participen exclusivamente Clara Luz Flores y él, con el fin de definir quién coordinará los comités de Defensa de la 4T.

Según declaró Jesús Elizondo, el PT no busca repetir el ejercicio interno previo de Morena, sino aplicar un nuevo proceso con metodología y encuestas espejo en el que se midan conocimientos, opiniones negativas y careos directos entre ambos perfiles. Asimismo, el legislador señaló que ha puesto sobre la mesa la organización de debates públicos para contrastar propuestas antes de tomar una determinación definitiva.

¿Adiós a la alianza Morena-PT?



En Nuevo León no quieren a Clara Luz Flores y petistas piden que se lleve a cabo una segunda encuesta para elegir candidato



Entre ellos Jesús Elizondo, aspirante del PT pic.twitter.com/tWYblJP0Zr — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 17, 2026

Postura del PT ante la resistencia de Morena para hacer público el acuerdo

Durante su mensaje, Jesús Elizondo sostuvo que existe resistencia dentro de Morena para reconocer públicamente este pacto nacional por temor a provocar desestabilización interna, pero reiteró que el Partido del Trabajo mantendrá firme su exigencia de realizar la segunda encuesta en Nuevo León.

El legislador afirmó que, mientras otros perfiles de Morena en la entidad, como Waldo, Tatiana y Judith, se reunieron para descalificar a Clara Luz Flores y pedir su relevo, el PT ha optado por no emitir ataques personales ni caer en confrontaciones con las dirigencias.

Jesús Elizondo subrayó que la postura de su instituto político es evitar rupturas innecesarias, advirtiendo que ningún perfil resulta indispensable por sí solo, pero todos los aliados son necesarios para competir por la gubernatura de Nuevo León.

Con este posicionamiento, el Partido del Trabajo sostiene que la candidatura común con Morena en Nuevo León aún no está definida y permanece sujeta a los resultados de la nueva medición bilateral.