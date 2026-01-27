Escala la crisis en Oaxaca: PT y MC acusan fraude en revocación de mandato a Salomón Jara

La dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) validó las acusaciones de fraude presentadas por su líder en Oaxaca, Benjamín Robles, contra el gobernador morenista Salomón Jara, tras la consulta de revocación de mandato.

Acusan al gobernador Salomón Jara de fraude

Fue minutos antes de las 8 de la noche, cuando la dirigencia nacional del PT, validó el informe de su líder de Oaxaca, Benjamín Robles, que acusa al gobernador morenista, Salomón Jara de hacer fraude en su consulta de revocación de mandato.

“Salomón Jara es el usurpador de Oaxaca, ya no es gobernador”, dijo Benjamín Robles, líder PT, Oaxaca.

Según el partido aliado, Jara, echo mano de las viejas mañanas en casillas instaladas en las comunidades más pobres.

“Se instalaron 2 mil 800, fueron 724 donde toda la población, los muertos y los que no viven en la sección fueron a votar por este delincuente “Casillas zapatos, 270 mil votos que se inventó y lo estamos contemplando ¿Se cayó el sistema? Varias veces”, mencionó Benjamín Robles, líder PT, Oaxaca.

A la denuncia se le suma Movimiento Ciudadano

A la denuncia del PT se sumó la de Movimiento Ciudadano: “La compra de funcionarios electorales, así como también coacción de voto de funcionarios de ámbito municipal o estatal”, dijo Alberto Sosa, coordinador de MC, Oaxaca.

Pero, ni con el embarazo de urnas, a Jara le fue bien: “Que sea cerca del 38 por ciento de la gente que fue a votar, decidiera que debe terminar, son datos muy interesantes que tendría que analizarse, entender si el ciudadano descontento con el gobierno fue a votar o si hablamos de un fenómeno de ruptura al interior de la 4T”, dijo Patricio Morelos, encuestador y analista.

De ahí que analistas consideran que la derrota Jara es por su gestión envuelta en escándalos: “Podría decir que es un corrupto y el nepotismo al que ha llegado para tener a toda su familia directa e indirecta en posiciones de morena y el gabinete quiere decir que es un gobernador espurio, que no le importa que Oaxaca y su ciudadanía viva mejor”, explicó Maximiliano Escobar, analista político.

Y aunque Jara ya se amarró a la silla, este miércoles habrá una lluvia de recursos legales para que sea investigado y morenistas pedirán que se aleje de su sucesión.