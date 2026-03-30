Empresas, dinero y dudas: el caso que vuelve a poner la corrupción del morenismo bajo la lupa

Diversos señalamientos por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de interés han vuelto a colocar al morenismo en el centro del debate público, tras nuevos reportes que involucran a personas cercanas al círculo del expresidente López Obrador.

El caso más reciente apunta a Rodrigo Gutiérrez Müller, señalado en reportes por la creación de empresas vinculadas al envío de dinero, que habrían operado bajo nombres asociados a programas sociales.

Empresas bajo investigación y presuntos vínculos financieros

De acuerdo con información difundida, estas empresas habrían funcionado en el extranjero como intermediarias en transferencias de recursos, lo que derivó en investigaciones por posibles delitos financieros.

Reportes indican que dos socios en Estados Unidos ya se declararon culpables por estos hechos, mientras que en México se ha solicitado revisar el papel de las compañías y sus posibles operaciones.

Hasta ahora, autoridades financieras en el país han señalado que no se han detectado irregularidades en dichas empresas.

Críticas por presunta incongruencia entre discurso y práctica

El caso ha reavivado críticas sobre el discurso oficial en materia de austeridad y combate a la corrupción.

“En Morena hablan de austeridad, pero viven en el exceso, hablan de honestidad, pero hacen negocios al amparo del poder”, se ha señalado en distintos posicionamientos públicos sobre el tema.

Estas declaraciones reflejan una línea de cuestionamientos que ha sido recurrente en torno a figuras cercanas al poder.

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📌 Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente AMLO, registró empresas de servicios financieros llamadas “Envíos del Bienestar” y “Pagos del Bienestar”.



🏗️ También fundó una empresa de materiales de construcción junto a un alcalde morenista en Tapalpa, lugar de la… pic.twitter.com/yqe5KjAnx7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

Casos acumulados y percepción de corrupción en México

Los señalamientos se suman a otros casos mencionados en el debate público, como irregularidades en dependencias, desvíos de recursos y denuncias por contratos otorgados a empresas vinculadas a familiares de funcionarios.

También se han documentado operativos recientes contra actividades ilícitas, como el aseguramiento de combustible robado en el norte del país, lo que mantiene abierta la discusión sobre redes criminales y su alcance.

En este contexto, organismos internacionales han colocado a México en posiciones bajas dentro de índices de percepción de corrupción, lo que refuerza la discusión sobre el tema.

Impunidad y exigencias de investigación

Uno de los puntos centrales en el debate es la exigencia de investigaciones más profundas en casos de alto impacto.

Mientras continúan los señalamientos, distintos sectores han insistido en la necesidad de esclarecer posibles responsabilidades y garantizar transparencia en el manejo de recursos públicos.

El tema mantiene relevancia por su impacto político y social, en un contexto donde la percepción de corrupción sigue siendo uno de los principales retos en el país.