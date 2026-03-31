¿México financia a Telesur con 3 millones de pesos? La polémica de contratos públicos al canal chavista

El gobierno de México dedicó millones de pesos de los impuestos en contratos de publicidad con el fin de financiar a Telesur: la televisora del régimen de Venezuela.

Telesur nació en 2005 bajo el impulso del régimen venezolano en tiempos de Hugo Chávez. La periodista venezolana Génesis Pérez explicó que inició con la clara intención de exponer las actividades políticas del gobierno chavista de entonces. Desde siempre mantuvo esa línea editorial que blanquea al régimen primero de Chávez y después de Nicolás Maduro.

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Información pública revela que el gobierno mexicano utiliza dinero del erario desde 2018 para beneficiar a esta televisora de origen chavista. Destina fondos a la difusión de programas gubernamentales mexicanos. Aunque Telesur tiene presencia en México, concentra su audiencia principal en Venezuela. Esto genera múltiples interrogantes sobre la efectividad del gasto.

Génesis Pérez detalla que existen aproximadamente 12 contratos con un monto total de casi 3 millones de pesos mexicanos. Esa cifra resulta bastante considerable. Parte de ese dinero destinado supuestamente a comunicación también lo usa el régimen venezolano para financiar sus propias campañas.

Un contrato consultado por Azteca Noticias vía transparencia muestra que el IMSS, por adjudicación directa, contrató a La Nueva Televisión del Sur, C.A. (Telesur) para difundir campañas institucionales en 2024. El importe máximo alcanza 300 mil pesos con IVA incluido.

Otro documento reciente, de 2025, firmado por la Secretaría de Gobernación, encarga a Telesur el servicio de difusión de campañas del Programa Anual de Comunicación Social 2025. El monto máximo establece 1.5 millones de pesos con IVA incluido.

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Expertos cuestionan el impacto de la publicidad oficial mexicana en Venezuela

Génesis Pérez cuestiona el motivo para pagar a Telesur, ya que las supuestas campañas no son de interés para el ciudadano mexicano en territorio venezolano. “Donde básicamente, aunque suene rudo, no nos interesa lo que está pasando en México”, explicó.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 en México y Centroamérica, cuestiona los beneficios a la población mexicana al darle publicidad oficial a Telesur.

¿Por qué el gobierno de México financia a la televisora Telesur?

Maldonado añade que llama la atención favorecer a un medio que replica una línea editorial claramente a favor del gobierno de Chávez y luego de Maduro hasta hace unos meses, después de que fuera capturado y trasladado a Estados Unidos en enero de 2026.

Telesur cuenta con accionistas como Venezuela, Argentina y Cuba, según investigaciones académicas como la tesis de la maestra Gerly Lissette Corzo en la UAM.

Génesis Pérez concluye que el gobierno de México contribuye a la crisis venezolana. Saca dinero del bolsillo de los ciudadanos para financiar un régimen que viola derechos humanos, asesina inocentes y “se ha atornillado en el poder”.

