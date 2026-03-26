El “fast-track” del SAT: Dan registro a fundación de AMLO en 15 días mientras otras esperan años

Mientras el gobierno no garantiza seguridad o minimiza temas importantes como lo que ocurre en el Golfo de México, las organizaciones de la sociedad civil denuncian que la autoridad sí prefiere irse en contra de los ciudadanos. Hoy, diversas fundaciones exigen “piso parejo” y mayor certidumbre jurídica frente a las recientes regulaciones fiscales del SAT.

La indignación surge tras la rapidez con la que el Servicio de Administración Tributaria otorgó la autorización de donataria a la asociación civil “Humanidad con América Latina”, invocada por el expresidente López Obrador para donar recursos a Cuba. Frente a este “fast-track”, otras organizaciones denuncian un trato desigual ante la ley.

Cinco años de espera contra 15 días de trámite

Juan Antonio Medina, de la organización “Queremos por Ustedes”, denunció que mientras él lleva un lustro intentando cumplir con el trámite, la fundación del expresidente lo logró en menos de tres semanas.

⭕ Denuncian favoritismo hacia la asociación civil del expresidente López Obrador



Organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz para denunciar un presunto trato preferencial del SAT. Mientras fundaciones dedicadas a causas sociales llevan hasta cinco años esperando el… pic.twitter.com/16uXIka62H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

“En mi caso llevo cinco años solicitando la donataria... y a esta fundación en diez o quince días se la dieron, violando todos los protocolos y reglas de operación”, señaló al exhibir sus documentos de solicitud pendientes desde septiembre del año pasado.

Más allá de la rapidez, las asociaciones civiles denuncian una falta de transparencia, pues el protocolo habitual exige a cualquier fundación trabajar al menos seis meses con su objeto social y presentar evidencias rigurosas antes de obtener el registro.

“Generaron un conflicto precisamente por no respetar las reglas de operación... una vez que se constituye una asociación o una fundación tenemos que ir al SAT por nuestro registro de contribuyentes, ya con esto tenemos que trabajar seis meses... con nuestro objeto social. Esto tiene que ir acompañado con evidencias, videos, fotografías, una relación de beneficiarios”, dijo Juan Antonio Medina.

Tampoco se explican cómo la asociación vinculada al expresidente pretende enviar donativos a otro país sin contar con un organismo internacional intermediario ni las autorizaciones bancarias que exigen las nuevas normas.

“Independientemente de donativos sean privados o públicos tiene que tener aparte la autorización para tanto para recibir como para enviar al extranjero y con las nuevas normas tiene que tener la autorización bancaria, si no existen ninguna de las dos es imposible que así de bote pronto empiece a donar y enviar a otro país”, menciona.

La ley no debe ser negociable

El reclamo de la sociedad civil es claro: exigen que la justicia no se base en influencias políticas, sino en el cumplimiento estricto de la norma para todos los ciudadanos por igual. Dijo Juan Antonio Medina, de “Queremos por Ustedes": “Que la ley sea pareja para todos, como debe de ser. Yo no creo que la ley sea negociable o por influencias”.