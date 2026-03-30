Infodemia desata polémica: ¿gasta millones de pesos públicos en desprestigiar a periodistas independientes?

El portal Infodemia, operado por el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) que dirige Jenaro Villamil, es señalado por destinar cientos de miles de pesos de impuestos federales a desprestigiar reportajes periodísticos sólidos.

Mientras que los trabajos periodísticos están basados en evidencias, mecanismos de transparencia, testimonios y reportes directos del propio gobierno, el portal Infodemia cuestiona sin pruebas estas investigaciones que incomodan a figuras políticas del régimen morenista, de acuerdo con lo revelado por el medio Emeequis.

¿Cuánto dinero público destina el SPR al portal Infodemia?

Recibos de transparencia confirman pagos cuantiosos. En enero de 2023, una factura detalla 400 mil 118 pesos por 11 servicios de coordinación, producción y administración de contenido para Infodemia, más 73 mil 476 pesos por un informe final de servicios. Estos recursos provienen directamente del gobierno federal.

Señalamientos contra Jesús Ramírez Cuevas apuntan a recursos ilícitos y empresas fantasma

El despilfarro en contenido audiovisual y guiones según facturas de transparencia

Los gastos escalan en años posteriores. En 2024, destinaron 316 mil 680 pesos a la elaboración de guiones para Infodemia y 554 mil pesos adicionales para generación de contenido audiovisual, sumando casi un millón de pesos.

Un año después, en 2025, aprobaron más de 380 mil pesos para guiones y superaron los 600 mil pesos en otros rubros. Estos montos, casi 500 mil pesos solo en desprestigio según estimaciones, financian operaciones que atacan a medios independientes.

Huachicol, propaganda y control mediático: El expediente de Jesús Ramírez Cuevas

Irregularidades en el periódico Regeneración de Jesús Ramírez cuevas

Los señalamientos apuntan también a Jesús Ramírez Cuevas. Investigaciones recientes destacan la opacidad en el manejo de recursos del periódico Regeneración, órgano de propaganda de Morena creado por él.

David Aponte, director del diario El Universal, denuncia: “Que entre 2018 a la fecha ha gastado 600 millones de pesos y no ha transparentado ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Sólo ha justificado 22 millones de pesos por la impresión, ¿dónde está el costo de los ejemplares, los tirajes?”.

Aponte agrega que hay una versión feminista del periódico Regeneración, el cual ha gastado 195 millones de pesos en 34 ediciones entre 2019 y 2025 y que para este año pide 67 millones de pesos.

Destacó que el diario de Morena está incumpliendo informes de transparencia, por lo que recibió un pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).

