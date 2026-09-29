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VIDEO: Choque e incendio de grúa paralizó el Arco Norte en Puebla

Un choque e incendio de una grúa provocó el cierre de la autopista Arco Norte en el tramo Ajoloapan-Pachuca. Revisa los detalles y el video del incidente.

Accidente en Arco Norte en Puebla.
¿Qué pasó en el Arco Norte en Puebla?|Especial.

Escrito por: César Contreras

En la autopista Arco Norte, en la mañana del lunes 28 de septiembre de 2026, ocurrió un accidente en el cual una grúa se accidentó y posteriormente se incendió. El hecho quedó captado en video.

¿Qué pasó en la autopista Arco Norte?

Antes de dicho incidente, ocurrió un choque de un tráiler, el cual presuntamente se quedó sin frenos en el tramo Ajoloapan-Pachuca, en el kilómetro 115.

De acuerdo con los reportes, el conductor de la grúa habría intentado frenar, pero no logró detener su unidad y perdió el control tras chocar contra los muros de contención de la vía.

Video muestra el momento en que grúa se incendia en el Arco Norte

El instante quedó captado en video y usuarios de redes sociales lo viralizaron. En las imágenes es posible ver cómo la unidad avanza en llamas mientras una persona salta el muro de contención para ponerse a salvo.

El accidente causó un cierre en el Arco Norte entre los municipios de San Martín Texmelucan y la capital de Puebla. Al menos cinco personas resultaron con lesiones leves.

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