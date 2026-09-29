VIDEO: Choque e incendio de grúa paralizó el Arco Norte en Puebla

En la autopista Arco Norte, en la mañana del lunes 28 de septiembre de 2026, ocurrió un accidente en el cual una grúa se accidentó y posteriormente se incendió. El hecho quedó captado en video.

¿Qué pasó en la autopista Arco Norte?

Antes de dicho incidente, ocurrió un choque de un tráiler, el cual presuntamente se quedó sin frenos en el tramo Ajoloapan-Pachuca, en el kilómetro 115.

De acuerdo con los reportes, el conductor de la grúa habría intentado frenar, pero no logró detener su unidad y perdió el control tras chocar contra los muros de contención de la vía.

Video muestra el momento en que grúa se incendia en el Arco Norte

El instante quedó captado en video y usuarios de redes sociales lo viralizaron. En las imágenes es posible ver cómo la unidad avanza en llamas mientras una persona salta el muro de contención para ponerse a salvo.

COMO SACADO DE DESTINO FINAL!



Una grúa perdió el control causando un incendio, esto en el arco norte.



Lo más impactante del suceso es cómo se aprecia a un señor salvándose por unos metros al subir al muro de contención pic.twitter.com/uNfSLuTbzp — SKYMAP (@SKYMAP_0) September 29, 2026

El accidente causó un cierre en el Arco Norte entre los municipios de San Martín Texmelucan y la capital de Puebla. Al menos cinco personas resultaron con lesiones leves.

