Fiesta patronal termina en balacera en San Miguel Xoxtla, Puebla; hay 4 heridos

Al menos cuatro personas resultaron heridas a causa de una balacera que se desató tras las fiestas patronales en San Miguel Xoxtla, en el estado de Puebla.

Qué pasó en la Feria de la Chamarra de San Miguel Xoxtla

El incidente sucedió durante la madrugada del 30 de septiembre de 2026, en el marco del desarrollo de la Feria de la Chamarra que se realiza en honor a San Miguel Arcángel.

El Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla condenó lo sucedido e indicó que realizará las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.

Saldo de la balacera en Xoxtla: heridos y personas detenidas

Tres hombres quedaron detenidos por este incidente. “Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y actuar con responsabilidad, evitando difundir rumores o información no confirmada; la seguridad y vigilancia en el municipio se mantienen de manera coordinada con las corporaciones correspondientes”, afirmó el Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla en un comunicado compartido en su perfil de Facebook.

Algunos habitantes refieren que ocurrió una riña entre un par de asistentes, lo cual habría ocasionado la balacera. Los motivos de esta pelea aún son desconocidos.

