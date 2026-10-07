VIDEO: Sujetos encañonan a joven para robarle su patín eléctrico en Puebla

Un joven fue víctima de un robo en calles de la capital de Puebla, en la colonia Lomas Flor del Bosque, donde un par de sujetos le robaron a mano armada su patín eléctrico.

VIDEO: Así fue el robo a mano armada de un patín eléctrico en Lomas Flor del Bosque

El delito sucedió poco después de las 6:00 horas del sábado 3 de octubre de 2026 en la calle Cedro. Los dos hombres encapuchados se acercaron a la víctima y le cerraron el paso para obligarlo a entregar su vehículo eléctrico.

Además de quitarle su patín, los ladrones trataron de quitarle su chamarra y un teléfono celular, pero el joven pudo quedarse con sus pertenencias.

Encañonan a joven para robarle su patín eléctrico en la colonia Lomas de Flor del Bosque, en #Puebla. #SiLosReconocesDenúncialos #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/RDHTPCdTgQ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 7, 2026

Una cámara de seguridad de las cercanías logró captar la escena del hurto. Las autoridades no han detallado si hay una investigación en curso por este hecho.

Robos a transeúntes con violencia aumentan en Puebla según datos oficiales

Así están las cifras de robo en Puebla. |https://fiscalia.puebla.gob.mx/Incidencia

De agosto de 2025 a agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado de Puebla reportó 2 mil 504 robos a transeúntes en vía pública en la capital poblana. Entre julio y agosto de este año hubo un aumento en una denuncia, de 127 a 128 casos de robos con violencia, de acuerdo con las mismas cifras oficiales.

