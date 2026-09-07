VIDEO: Héroe sin capa: Hombre salva a niña que estaba a punto de ser atropellada en Puebla

Un hombre evitó una tragedia al salvar a una niña de ser atropellada en la capital de Puebla. El valiente acto de heroísmo quedó captado en video gracias a una cámara de vigilancia.

El momento exacto del rescate en la Avenida 11 Sur de Puebla

El incidente sucedió en la Avenida 11 Sur, cuando la pequeña salió corriendo a la avenida y estuvo a centímetros de ser arrollada por un vehículo.

🇲🇽👏🏻Este hombre merece un reconocimiento del Gobierno de Puebla: una medalla, una condecoración, algo. Salvó a una niña de ser atropellada arriesgando su propia integridad física.



Ese es el instinto de los hombres: proteger. No necesitamos estupideces como las “nuevas… pic.twitter.com/KSD1Mv5vJ1 — Arturo Villegas (@ArturoVill7) September 7, 2026

De pronto, el hombre, un trabajador de una tienda cercana que estaba moviendo una carga de papel higiénico, notó lo que estaba sucediendo con la menor y se lanzó a la calle detrás de la pequeña para salvarla. El hombre pudo sujetarla justo a tiempo.

¿Cómo fue el rescate de la niña en Puebla que quedó grabado en video?

En las imágenes se observa cómo el hombre hace señas al auto que se aproximaba y, en una rápida maniobra, alcanza a sujetarla. El impulso hace que ambos caigan al suelo y eviten el impacto. Ambos solo presentaron golpes derivados de la caída.