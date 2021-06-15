¡Buscan taqueros en San Diego, California! Pagarán mil dólares semanales

Una cadena de taquerías en San Diego, California, en Estados Unidos, busca taqueros debido a que no hay personas que cubran con esas vacantes, empleo por el cual ofrecen una paga semanal de hasta mil dólares, es decir, más de 20 mil pesos.

La gerente de la taquería explicó que un taquero gana un promedio de 20 dólares por hora y trabajan 50 a la semana, por lo que al mes podría recibir más de 80 mil pesos.

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Uno de los problemas que enfrenta esta taquería es que no cuenta con los suficientes taqueros en todas sus sucursales, por lo que optó por cerrar todos los martes, a pesar de que hay suficiente trabajo. Además, la falta de taqueros se agudizó con la pandemia de Covid-19.

Este negocio nació en Tijuana, Baja California, desde hace 50 años y logró crecer hasta llegar a San Diego, California. En él ofrecen tacos de diferentes productos como carne asada y al pastor.

Taquería en San Diego, California, promete ayuda a los taqueros

La gerente de la taquería en San Diego, California, prometió ofrecer ayuda a los taqueros que pretendan trabajar con ellos, ya que aseguró que han recibido a personas que no conocen nada sobre el oficio y les enseñan a realizarlo con un pequeño entrenamiento, el cual es pagado.

“Abre la posibilidad de ser creativos y (buscar) políticas públicas modernas que aborden esta nueva dinámica de una empresa que quiere pagar bien, brindar beneficios y quiere ayudar a los trabajadores a venir a Estados Unidos, pero tal vez no tenga los mecanismos para hacerlo”, dijo Christian Ramírez, defensor de la migración a un diario local.

La encargada de la taquería en San Diego, California, aseguró que lo único que necesitan los taqueros para poder trabajar en el negocio son ganas, por lo que espera que en los próximos meses lleguen personas interesadas en tomar el empleo.

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