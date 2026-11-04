¿Habrá puente en noviembre? Estas son las fechas sin clases para los alumnos según la SEP

Noviembre tendrá varios días de descanso para los estudiantes de educación básica. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), habrá un megapuente de cinco días a mediados del mes, además de otra suspensión de actividades escolares por la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE). Te contamos si hay o no puente.

¿Cuándo será el megapuente de noviembre 2026?

El segundo megapuente del ciclo escolar 2026 tendrá una duración de cinco días, del viernes 13 al martes 17 de noviembre, de acuerdo con las fechas señaladas en el calendario oficial de la SEP.

El descanso comenzará el viernes 13 de noviembre, cuando se suspenderán las actividades escolares debido a la descarga administrativa y al registro de calificaciones.

A este día se suman el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, descansos obligatorios de fin de semana, así como el lunes 16, fecha en que se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana y que corresponde a un día de descanso obligatorio.

De esta manera, los estudiantes retomarán sus actividades habituales escolares el miércoles 18 de noviembre.

Si quieres organizar tus actividades o días de descanso, estas son las fechas de suspensión de clases contempladas en el calendario escolar de la SEP:



Viernes 13 de noviembre: suspensión de actividades por descarga administrativa y registro de calificaciones.

Lunes 16 de noviembre: Descanso obligatorio por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Viernes 27 de noviembre: Suspensión de clases por sesión de Consejo Técnico Escolar.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de finde año?

¡Las vaciones más esperadas! En diciembre también llegará uno de los periodos de descanso más esperados por estudiantes y familias: las vaciones de invierno.

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, estas vacaciones permitirán a los estudiantes de educación básica disfrutar de las celebraciones de Navidada y Año Nuevo antes de regresar a los salones en enero 2027.