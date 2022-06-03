Día 100 de la invasión de Rusia a Ucrania, miles de muertos

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han destacado este viernes que aún continúan los combates en la ciudad de Severodonetsk, situada en la provincia de Lugansk (este) y uno de los principales epicentros de la guerra, después de que las fuerzas rusas tomaran durante los últimos días la mayoría de la localidad en el marco de la ofensiva lanzada el 24 de febrero. Día 100 de invasión de Rusia a Ucrania.

Rusia asegura que conseguirá "todos los objetivos" de su "operación militar especial".

El Kremlin asegura que conseguirá "todos los objetivos" de su "operación militar especial", que ya está dando "ciertos resultados". "Muchas localidades han sido liberadas de fuerzas ucranianas pronazis y elementos directamente nacionalistas y se han creado posibilidades para que vuelva la vida pacífica", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Agregó, sin mencionar los cien días de duración de la campaña bélica, que "esta labor continuará hasta el momento, cuando se alcancen todos los objetivos de la operación militar" rusa en Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero. Peskov aseguró que uno de los objetivos prioritarios de la campaña militar es la "protección de la gente de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk".

La victoria será nuestra: Volodymyr Zelensky

La victoria será nuestra", dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un breve video publicado en Instagram el día 100 de la invasión rusa de Ucrania. "Representantes estatales han estado aquí, defendiendo a Ucrania durante cien días", dice en este video de 36 segundos, filmándose frente al edificio de la administración presidencial en Kiev junto a su primer ministro, entre otros, Denys Chmygal y el líder del partido presente, David Arakhamia.

La comisión de tres expertos creada por la ONU para investigar posibles violaciones de derechos humanos durante la invasión rusa a Ucrania hará su primer viaje al país del 7 al 16 de junio, informó hoy el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Las autoridades de la ciudad de Mariúpol han acusado a Rusia de enterrar en fosas comunes, sin certificado de defunción, a los caídos bajo sus ataques, una "burla", han dicho, con la que intentan ocultar sus "crímenes". Así lo ha contado el asesor de la Alcaldía de Mariúpol, Petro Andriushchenko, a través de su canal de Telegram, que ha calificado esta situación como la "enésima burla de los ocupantes rusos".

Sistema sanitario de Ucrania colapsado

El sistema sanitario de Ucrania está sufriendo una grave presión, con instalaciones destruidas, otras trabajando al límite y una creciente necesidad de atención a los traumas psicológicos, subrayó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando se cumplen cien días de guerra en el país.

Save the Children ha alertado de que más escuelas en Ucrania han sufrido daños y han sido destruidas en los últimos casi 100 días que en los primeros siete años tras el estallido de los combates en 2014. En concreto, al menos 1.888 centros escolares han sido atacados desde que el conflicto se intensificó el 24 de febrero, según el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania, lo que supone más del doble de la cantidad de ataques de este tipo registrados en el este de Ucrania entre 2014 y 2021, cuando unos 750 colegios resultaron dañados, destruidos u obligados a cerrar.

Los cien días transcurridos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania han dejado "un nivel de destrucción en muchas ciudades que está fuera de toda comprensión", subrayó hoy el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Robert Mardini. "Hogares, escuelas y hospitales han quedado destruidos y los civiles han sufrido los horrores del conflicto, en el que se han perdido muchas vidas y muchas familias han quedado divididas", destacó Mardini en un comunicado.

Médicos Sin Frontera denuncia que tanto niños como adultos sufren ataques de pánico, depresión, ansiedad, estrés crónico y pérdida de apetito. Además, muchos desplazados ven cómo se desvanecen sus esperanzas de volver a su vida anterior mientras crece la incertidumbre sobre su futuro inmediato.

Suecia y otros países europeos deben estar preparados para seguir apoyando y suministrando armas a Ucrania, tras los 100 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Lo ha dicho hoy viernes el ministro de Defensa sueco, Peter Hultqvist. Suecia está tratando de ingresar en la OTAN mientras el conflicto en Ucrania cambia el panorama de seguridad de Escandinavia.

