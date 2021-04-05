Putin promulga ley que le permitirá continuar en el poder hasta 2036

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó la ley que le permitirá permanecer en el Kremlin hasta 2036 al darle el derecho a presentarse a la reelección en dos ocasiones más.

La nueva legislación promulgada hoy, le permitirá presentarse a dos mandatos más de seis años una vez que termine el actual en el año 2024.

Además, refleja los cambios que se introdujeron en la Constitución el año pasado y que fueron respaldados en una votación pública el pasado verano boreal y podría permitir que Putin, de 68 años, siga potencialmente en el poder hasta los 83 años.

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En la actualidad Vladimir Putin está cumpliendo su segundo mandato consecutivo como presidente y el cuarto en total.

De acuerdo con información difundida por la agencia Reuters, la reforma, calificada por los críticos como un golpe constitucional, estaba empaquetada con una serie de enmiendas que se esperaba tuvieran apoyo popular, como una que elevaba las protecciones a la jubilación.

La ley firmada por Putin este día, limita a cualquier futuro presidente a dos mandatos en el cargo, pero pone el marcador en cero en su caso e impide que alguien que haya tenido ciudadanía extranjera se presente al Kremlin.

El presidente ruso de 68 años, que se ha mantenido en el poder por más de dos décadas, más tiempo que cualquier otro líder del Kremlin desde el dictador soviético Josef Stalin y dijo que decidirá más adelante si buscará la reelección en 2024, año en que termina su actual sexenio.

Ha argumentado que el reinicio del conteo de mandatos era necesario para evitar que sus subalternos estén “mirando de un lado a otro en busca de posibles sucesores en vez de atender sus funciones normales”.

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