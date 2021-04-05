Temblor magnitud 4 sacude a Los Ángeles, California

Un temblor de magnitud 4 sacudió Los Ángeles, California, con el epicentro en la ciudad de Inglewood, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés)

El movimiento se registró a las 04:44 hora local y se sintió en Inglewood, Lennox y varias áreas cercanas al centro de Los Ángeles, aunque no se reportaron ni daños materiales ni personales de inmediato.

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Algunos pasajeros que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) comentaron en Twitter que sintieron el temblor.

"TERREMOTO: ¿Quién ha sentido eso? Tuvimos un breve temblor aquí en LAX", dijo en Twitter la periodista de la cadena de televisión ABC en Los Ángeles, Rachel Brown.

Por otro lado, la experta en terremotos Lucy Jones señaló en Twitter que el sismo fue lo suficientemente fuerte como para ser "sentido por la mayoría de personas despiertas en Los Ángeles", aunque explicó que el temblor ocurrió "muy profundo" en la tierra, a unos 20 kilómetros de profundidad.

Durante la madrugada se registraron varios temblores de menor magnitud, incluyendo uno de 3.3 en la misma zona geográfica, de acuerdo con los datos del USGS.

En los últimos 10 días ha habido tres de magnitud 3 o más en lugares próximos a Los Ángeles, de acuerdo con diario Los Angeles Times.

La USGS estima que hay 60 por ciento de probabilidades de que un terremoto con una magnitud cercana a 7 ocurra en la zona de Los Ángeles en los próximos 30 años, con las mayores probabilidades de presentarse a lo largo de la falla de San Andrés, lo que afectaría seriamente muchas de las ciudades del condado angelino, entre otras.

¿Qué es la falla de San Andrés?

California es propensa a los temblores, ya que se ubica sobre una serie de fallas, es decir, regiones donde las placas tectónicas se unen.

La mayor de ellas y la más peligrosa, es la falla de San Andrés, que atraviesa el estado de norte a sur y se extiende a lo largo de mil 300 kilómetros.

Sobre ella se asientan los enormes centros urbanos de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, y San Diego, y 38 millones de personas que viven en sus inmediaciones.

