Qatar 2022: Aficionados de Marruecos intentan saltarse la seguridad

Previo al encuentro entre Marruecos y España en Qatar 2022, los aficionados marroquíes intentaron saltarse la seguridad para entrar al estadio, lo que provocó que la policía antidisturbios interviniera y cerrara la ruta.

Tras varios incidentes en anteriores partidos de Marruecos, la seguridad este martes parecía más estricta, con filas de policías antidisturbios y la policía montada vigilando las calles mientras los aficionados caminaban hacia el estadio.

Las autoridades de Qatar 2022, pidieron a los seguidores que mostraran sus boletos para permitirles el acceso al estadio y disfrutar el encuentro entre Marruecos y España en los octavos de final.

Sin embargo, un grupo de fanáticos de Marruecos intentó entrar sin boletos. Algunos trataron de abrirse paso a través del borde del cinturón de seguridad, metiéndose entra la policía y una valla.

Hubo gritos y empujones a medida que se reunían más fanáticos y la policía a caballo avanzaba hacia los fanáticos que intentaban entrar.

|Reuters

Incidentes en los partidos de Marruecos en Qatar 2022

Los partidos de Marruecos en Qatar 2022 fueron una prueba para los organizadores. Hubo empujones afuera del estadio mientras los fanáticos sin boletos se reunían antes de la derrota de Canadá el 1 de diciembre y algunos intentaron escalar la cerca.

Muchos aficionados marroquíes buscaron escasas entradas para el partido eliminatorio contra España, campeona de 2010, con la esperanza de ver a su equipo avanzar a su primer cuartos de final. Marruecos es el último equipo árabe y africano que queda en Qatar 2022.

Marruecos llegó a los octavos de final por primera vez desde 1986, y ahora también llega a los cuartos tras derrotar a España, país que controlaba franjas del norte de Marruecos, así como el territorio en disputa del Sáhara Occidental, que Rabat ve como propio, y aún conserva dos pequeños enclaves del norte de África en Ceuta y Melilla que Rabat dice que debería abandonar.

Los lazos diplomáticos mejoraron este año después de que Marruecos retirara a su embajador en España en 2021 en una disputa sobre el manejo del tratamiento médico por parte de Madrid para un líder separatista del Sáhara Occidental.

El consulado de Marruecos en España ha pedido a los aficionados que "demuestren deportividad sea cual sea el resultado" y que eviten hacer cualquier cosa que pueda desencadenar incidentes con los aficionados españoles.